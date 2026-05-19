فرماندار گناوه: آثار اقدامات در بازار باید برای مردم ملموس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح سه شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان گناوه با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی دولت تمام تلاش و همت خودرا بکار بسته تا مردم در بازار هیچ کمبودی را احساس نکنند اظهار کرد: اعضای کارگروه تنظیم بازار باید بر روند توزیع و کنترل اقلام اساسی در بازار نظارت دقیق داشته باشند تا هیچ کمبودی ایجاد نشود.

فرماندار گناوه ادامه داد: اعضای کارگروه بر بازار اشرافیت کامل داشته باشند و با دقت و حساسیت در صورت مشاهده کم فروشی، گران فروشی و احتکار بموقع ورود و برخورد قاطع کنند.

وی گفت: نظارت مستمر بر بازار باید به صورت جدی و اثرگذار باشد و نتیجه اقدامات کارگروه برای مردم دقیق و با شفافیت، اطلاع رسانی شود.

وی با بیان اینکه گران فروشان باید شناسایی، به مردم معرفی و برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شوند، گفت: ما متعهد شده‌ایم که جانب مردم را که قابل احترام و لایق و شایسته بهترین ها هستند، بگیریم و اجازه ندهیم حقوق آنان تضییع شود.

فرماندار گناو بر گزارش‌دهی شفاف به افکار عمومی تأکید کرد و گفت: مردم از ما نمایندگان حاکمیت توقع به حق دارند که با تعصب و حساسیت اجازه ندهیم فرد یا افرادی در شرایط کنونی در بازار سو استفاده کنند.

فرماندار گناوه با تأکید بر حمایت قاطع از حقوق مردم گفت: هر اقدامی که به نفع مردم باشد باید با قدرت انجام شود و در این مسیر هیچ تعارفی با دلالان و سودجویان در بازار نخواهیم داشت.