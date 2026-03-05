مجتبی شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حملات مشترک نیروهای مقاومت در لبنان، یمن، عراق، بحرین و برخی کشورهای منطقه در قالب جنگی چندجبهه‌ای علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این جنگ دارای ویژگی‌های متفاوتی است و برای نخستین‌بار پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به کشوری حمله کرده که نه‌تنها در برابر آن مقاومت کرده بلکه به مواضع آمریکا و متحدانش نیز پاسخ داده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در این شرایط حتی اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است زیرا با مدیریت عبور و مرور در تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان را در اختیار دارد.

این تحلیلگر سیاسی عبور کنترل‌شده از تنگه هرمز را هشداری به هم‌پیمانان آمریکا دانست و گفت: این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشور سال‌ها با تحریم‌های گسترده مواجه بوده و بخشی از فرماندهان نظامی خود را نیز از دست داده است.

وی مقاومت و پاسخ دفاعی ایران را نشانه‌ای از قدرت نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: آنچه امروز در میدان دیده می‌شود تحقق وعده‌هایی است که طی سال‌های گذشته درباره پاسخ قاطع به هرگونه خطای آمریکا مطرح شده بود.

شریعتی با اشاره به توان موشکی ایران تصریح کرد: توان دفاعی و موشکی کشور به گونه‌ای است که امکان هدف قرار دادن هر نقطه‌ای از سرزمین‌های اشغالی وجود دارد و این مسئله نشان‌دهنده سطح بالای بازدارندگی ایران است.

وی ادامه داد: در این درگیری‌ها پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل توسط نیروهای مقاومت در عراق، یمن و همچنین حزب‌الله لبنان مورد هدف قرار گرفته و تحرکات قابل توجهی در منطقه شکل گرفته است.

استاد دانشگاه یاسوج ایستادگی ایران در برابر آمریکا را آغاز شکل‌گیری نوعی بیداری در جهان دانست و تأکید کرد: علاوه بر جریان‌های دموکرات در آمریکا، برخی جریان‌های مستقل نیز نسبت به سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه دونالد ترامپ واکنش نشان داده‌اند.

وی یادآور شد: توان دفاعی و نظامی کشور در کنار همراهی برخی کشورهای منطقه و حضور مردم در صحنه، زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکتی گسترده در مسیر بیداری جهانی شده است.

شریعتی همچنین به تحلیل برخی دشمنان درباره تغییر حکومت در ایران اشاره کرد و گفت: تصور آن‌ها این بود که با حملات آمریکا و اسرائیل، کشور دچار هرج‌ومرج شده و زمینه برای تجزیه‌طلبی فراهم شود، اما مقاومت مردم این محاسبات را ناکام گذاشت.

وی اضافه کرد: با همراهی مردم و عملکرد مقتدرانه نیروهای نظامی، ایران در نهایت پیروز این میدان خواهد بود.