مهدی جمالی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر حملات امروز به مناطق همجوار با آثار تاریخی اصفهان را "اعلان جنگ به تاریخ" دانست و اظهار کرد: بمباران همجوار مسجد جامع عباسی و سی‌وسه‌پل اصفهان اقدامی است که حتی در تاریک‌ترین جنگ‌ها هم چنین حرمتی را نشکسته بودند.

وی با انتقاد جدی از سکوت سازمان‌های بین‌المللی عنوان کرد: حتی در وحشی‌ترین جنگ‌های تاریخ، سنگ از حرمت نمی‌افتاد؛ اما امروز حرمت سی‌وسه‌پل اصفهان و نقش‌جهان آن را در بمباران‌ها شکستند. این گلوله‌ها به جان تاریخ نشست. تخریب میراث تمدنی، اعلان جنگ به بشریت است و در حافظه جهان فراموش نخواهد شد.

استاندار اصفهان ادامه داد: می‌گویند پیشرفته‌اند؛ اما هیچ بربری در طول تاریخ به پای آن‌ها نمی‌رسد. می‌خواهند آثار ثبت‌شده جهانی اصفهان را با بمب خط بزنند تا ثابت کنند نسبتی با فرهنگ و انسانیت ندارند. یقین بدانید که سی‌وسه‌پل پل زندگی بوده و هست.

وی با بیان اینکه آنها که از تاریخ و تمدن بی‌خبرند، طاق‌های سی‌وسه‌پل را نشانه گرفته‌اند، گفت: گویی نمی‌دانند هر طاق این پل، یک برگ از هویت یک ملت است. بمباران همجوار مسجد جامع عباسی، بمباران هویت است و جنایت در برابر تمدن، خط قرمز بشریت است.

جمالی‌نژاد افزود: این گلوله‌ها نه به سنگ و آجر، که به روح یک تمدن اصابت می‌کنند. آسیب به میراث فرهنگی، جنایت جنگی است و فراموش‌شدنی نیست.

وی با اعتراض به انفعال یونسکو تصریح کرد: یونسکو! بیدار باش! سی‌وسه‌پل اصفهان، میراث مشترک جهانی، در کنار آتش بمباران‌ها می‌سوزد. مسجد جامع عباسی، نگین معماری جهان، هدف کینه‌های ابلهان تاریخ قرار می‌گیرد. وقتی حرمت آثار ثبت‌شده جهانی اینگونه شکسته می‌شود، دیگر چه میراثی برای دفاع باقی می‌ماند؟

وی با بیان اینکه فناوری به ماه رسیده، اما انسانیت به فسیل‌ها! گفت: بمباران همجوار سی‌وسه‌پل و مسجد جامع عباسی اصفهان، با موشک‌های نقطه‌زن! گویی برنامه‌ریزی شده‌اند برای زدن دقیق نقطه‌های عطف تاریخ بشر. این یک جنگ نظامی نیست؛ این اعلان جنگ به انسانیت است.



جمالی‌نژاد افزود: جنایت جنگی؟ تروریسم فرهنگی؟ هر اسمی می‌خواهید بگذارید! بمباران همجوار سی‌وسه‌پل و مسجد جامع عباسی اصفهان از سوی جامعه جهانی محکوم است. آیا باید همه آثار تاریخی جهان زیر پرچم یونسکو تخلیه شوند تا کسی جرئت بمبارانشان را نداشته باشد؟