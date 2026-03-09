  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

انتخاب شایسته مجلس خبرگان پژواک عزت ملی ایرانیان را تقویت کرد

انتخاب شایسته مجلس خبرگان پژواک عزت ملی ایرانیان را تقویت کرد

اراک- استاندار مرکزی با صدور پیامی، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی تبریک گفت و آن را 《پیام‌آور وحدت و یکپارچگی ملی》 در برابر چالش‌ها توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه‌وکیلی با صدور پیام تبریک جهت انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی گفت: انتخاب هوشمندانه‌ای که مجلس خبرگان رهبری از عمق فقه، تدبیر و آگاهی‌های راهبردی کشور برگزید، تکیه‌گاهی استوار بر خواست مردمی است که با هوشیاری و امید به آینده‌ای روشن، راه تعالی را می‌پیمایند. این رویداد سرنوشت‌ساز، نه تنها آغازی بر فصلی نو در تاریخ پرفروغ ایران اسلامی به شمار می‌آید، که نمادی از همبستگی ملی و نیرویی پیشران در مسیر تحقق منافع والای میهن عزیزمان خواهد بود.

این پیام می افزاید: حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته)، با برخورداری از تجربه‌ای گرانسنگ در عرصه‌های علمی و آگاهی عمیق از نیازهای اصیل جامعه، به عنوان رهبری جامع‌الشرایط و مدبر معرفی شده‌اند. اعتماد مجلس خبرگان به ایشان، طنین صدای ملت در مسیر اعتلای ایران به قله‌های عزت و اقتدار، همراه با نگاهی مسئولانه به صلح و امنیت منطقه و جهان است.

در ادامه این پیام آمده است: اینجانب ضمن تسلیت شهادت جانگداز رهبر شهید انقلاب، این انتخاب شایسته و به‌موقع را به ساحت مقدس حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) و تمامی آحاد ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای معظم‌له، توفیق روزافزون، بصیرتی نافذ و پایندگی در مسیر هدایت و سربلندی امت اسلامی را مسئلت دارم. بی‌تردید، در پرتو رهبری حکیمانه ایشان و با همدلی و یکپارچگی ملت غیور ایران، کشور عزیزمان در مسیر تعالی ارزش‌های ملکوتی و ملی، با گام‌هایی استوار به سوی آینده‌ای روشن، امن و پرافتخار پیش خواهد رفت.

کد مطلب 6770078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها