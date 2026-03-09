بازار کرمانشاه باید فعال بماند و کالاهای اساسی تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه با اشاره به نقش مهم مردم در عبور کشور از شرایط حساس اظهار کرد: سرمایه اصلی نظام اسلامی همراهی و اعتماد مردم است و همین موضوع وظیفه مدیران را برای خدمت‌رسانی صادقانه و بیشتر به جامعه سنگین‌تر می‌کند.

وی با اشاره به انتخاب رهبری جدید نظام اسلامی در شب‌های قدر افزود: در روزهایی که فضای کشور رنگ و بوی معنوی داشت، ایران اسلامی از نعمت رهبری برخوردار شد و رهبر جدید به‌عنوان جانشینی شایسته برای رهبر شهید، مسیر امامین انقلاب را با قدرت و استحکام ادامه خواهند داد.

استاندار کرمانشاه این انتخاب را لطف الهی دانست و تصریح کرد: دشمنان انقلاب تصور می‌کردند می‌توانند با برخی اقدامات در مسیر نظام خللی ایجاد کنند، اما انتخاب سریع و قاطع رهبری جدید تمامی محاسبات آنان را برهم زد.

حبیبی با بیان اینکه این تصمیم با استقبال گسترده مردم و حمایت ارکان مختلف نظام همراه شد، گفت: این اتفاق مهم موجب تقویت روحیه وحدت و همبستگی در کشور شده و نشانه‌های آن در میان مردم و مسئولان به خوبی قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی همواره با اتکا به وحدت و انسجام ملی مسیر خود را طی کرده و این انتخاب نیز می‌تواند زمینه‌ساز مرحله‌ای تازه از پویایی و جوان‌تر شدن جریان انقلاب باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز نیروهای مسلح کشور از توان و اقتدار قابل توجهی برخوردارند و شواهد نشان می‌دهد که موازنه قدرت در منطقه به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده است.

وی افزود: حتی برخی تحلیلگران و فرماندهان نظامی در غرب نیز اذعان کرده‌اند که برنامه‌ها و محاسبات آنان در منطقه با شکست روبه‌رو شده و این موضوع بیانگر قدرت و توانمندی ایران اسلامی است.

حبیبی در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت بازار و تأمین نیازهای مردم خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی همه مدیران باید با روحیه جهادی در میدان حضور داشته باشند و اجازه ندهند در تأمین کالاهای ضروری مردم خللی ایجاد شود.

وی تأکید کرد: بازار برای مردم اهمیت زیادی دارد و لازم است همواره فعال و پویا باشد تا شهروندان در تهیه کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر تأمین کامل اقلام اساسی گفت: کالاهایی مانند برنج، روغن، مرغ به‌ویژه مرغ منجمد و سایر اقلام ضروری باید به اندازه کافی در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه موجود باشد.

وی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر بازار افزود: نظارت‌ها نباید تنها به مرکز استان محدود شود و لازم است وضعیت تأمین کالا در شهرستان‌ها نیز به‌طور دقیق مورد بررسی و پایش قرار گیرد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بر مدیریت صحیح توزیع آرد در استان تأکید کرد و گفت: توزیع آرد باید بر اساس شاخص‌های کارشناسی و متناسب با جمعیت هر منطقه انجام شود و فرمانداران نیز در سطح شهرستان‌ها مدیریت لازم را در این زمینه اعمال کنند.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از برخی نانوایی‌ها اظهار کرد: در بازدیدی که از نانوایی‌های قصرشیرین انجام شد، مردم از وضعیت دسترسی و کیفیت نان رضایت داشتند، با این حال نظارت‌ها باید همچنان با جدیت ادامه پیدا کند.

استاندار کرمانشاه همچنین بر برخورد با تخلفات احتمالی در حوزه نانوایی‌ها تأکید کرد و افزود: در شرایط حساس کنونی، هرگونه کم‌فروشی یا کاهش ساعات فعالیت نانوایی‌ها قابل قبول نیست و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از تولید در حوزه دام و طیور گفت: برای تأمین نیاز ماه‌های آینده باید از مرغداران و فعالان این بخش حمایت شود تا روند جوجه‌ریزی و تولید بدون وقفه ادامه یابد.

حبیبی با قدردانی از همکاری اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان استان بیان کرد: همراهی این قشر نقش مهمی در ایجاد آرامش در بازار داشته و لازم است دستگاه‌های اجرایی نیز با برنامه‌ریزی مناسب، مسیر فعالیت بهتر آنان را فراهم کنند.

وی در پایان با اشاره به تداوم نظارت‌ها در سطح بازار استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار کرمانشاه از آرامش قابل قبولی برخوردار است و با استمرار نظارت‌ها و همکاری اصناف، این وضعیت باید حفظ شود تا مردم در تأمین نیازهای خود با مشکلی روبه‌رو نشوند.