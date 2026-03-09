بیانیه تشکل های رسانه ای استان آذربایجان شرقی و بیعت با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است:

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‌(سوره نساء، آیه ۵۹)

همزمان با لیالی قدر و پس از گذشت شب‌ها و روزهای سختی که با اقدام تروریستی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونی در تجاوز به سرزمین ایران اسلامی و به شهادت رساندن ، سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه) به سوگ نشسته‌ایم، تصمیم متقن و دقیق و انقلابی نمایندگان معزز و محترم مجلس خبرگان رهبری در انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه الله) مرهمی شد بر ضایعه سنگین از دست دادن امام شهیدمان و دل ملت رشید و انقلابی ایران اسلامی را آرامش و امید بخشید.

تشکل های رسانه‌ ای استان آذربایجان شرقی ، مراتب قدردانی و سپاس خود را از تصمیم خردمندانه و مدبرانه مجلس محترم خبرگان در انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به مقام رهبری اعلام نموده و با تبریک این انتخاب تاریخی به ملت شریف ایران، جامعه رسانه‌ای کشور، فعالان رسانه و سربازان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان آذربایجان شرقی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی، ابراز می‌دارد این اقدام به موقع، زمینه تقویت انسجام ملی، ثبات کشور و ایجاد آرامش و امید در قلوب مردم بخصوص نسل آینده این سرزمین را فراهم می‌سازد.

تشکل های رسانه ای استان آذربایجان شرقی نیز در این برهه حساس ضمن حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی پیرامون محور قانون و رهبر معظم انقلاب اسلامی را اصلی‌ترین راهبرد برای دفاع از تمامیت ارضی کشور دانسته و پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های ملی را ضامن عبور از گردنه‌های دشوار می‌داند.

در پایان جامعه رسانه‌ای استان آذربایجان شرقی ضمن بیعت با مقام معظم رهبری آمادگی خود را برای حرکت در مسیر منویات رهبر جدید انقلاب اسلامی و اعتلای نام ایران قهرمان در تمامی عرصه‌ها بخصوص عرصه رسانه و خبر اعلام می‌نماید.

از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و تأییدات الهی برای معظم‌له و سربلندی روزافزون جمهوری اسلامی ایران را مسئلت داریم.

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