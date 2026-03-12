خبرگزاری مهر، گروه استانها: ماه مبارک رمضان فرصتی برای تقویت معنویت و انس با قرآن کریم به شمار میرود و مساجد، هیئات مذهبی، مراکز فرهنگی و قرآنی و گروههای مردمی با برنامههای متنوعی همچون محافل قرآنی، جلسات تلاوت و تفسیر قرآن، افطاریهای مردمی و برنامههای فرهنگی تلاش میکنند زمینه حضور گستردهتر اقشار مختلف جامعه در فعالیتهای دینی و معنوی را فراهم کنند.
ترویج سبک زندگی قرآنی و توجه به مفاهیم و آموزههای قرآن کریم در زندگی روزمره در برنامههای ماه مبارک رمضان گنجانده شده و این برنامهها با رویکردی هدفمندتر و مردمیتر برگزار میشود.
نقش نهادهای فرهنگی و دینی از جمله اداره تبلیغات اسلامی در برنامهریزی، هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و قرآنی اهمیت ویژهای دارد و تلاش میشود برنامههایی متناسب با نیازهای اقشار مختلف جامعه طراحی و اجرا شود.
شهرستانهای تویسرکان و بهار در ماه مبارک رمضان برنامههای قرآنی و فرهنگی با هدف تعمیق فرهنگ قرآنی، تقویت همبستگی اجتماعی و بهرهمندی هرچه بیشتر مردم از فضای معنوی این ماه مبارک برگزار میشود.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعهای از برنامههای قرآنی، فرهنگی و مردمی در ماه مبارک رمضان در این شهرستان خبر داد و گفت: این برنامهها با مشارکت فعالان قرآنی، مساجد، مدارس و اقشار مختلف مردم در حال اجراست.
تشکیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی پیش از ماه رمضان
حجتالاسلام والمسلمین سبحان جامهبزرگ با بیان اینکه برنامههای ماه مبارک رمضان در تویسرکان از مدتها قبل برنامهریزی شد، ادامه داد: نخستین اقدام در این زمینه تشکیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان با ریاست امام جمعه تویسرکان بود و چند جلسه برای هماهنگی و برنامهریزی برنامههای قرآنی برگزار شد.
وی افزود: در کنار جلسات شورای توسعه فرهنگ قرآنی، نشستهای تخصصی با اساتید و فعالان قرآنی شهرستان نیز برگزار شد تا با بهرهگیری از نظرات این افراد، برنامههای مناسب برای ماه مبارک رمضان طراحی و اجرا شود.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه یکی از محورهای مهم برنامهها، حضور در مدارس بود که در این زمینه جلساتی با آموزش و پرورش برگزار شد، ادامه داد: نتیجه این جلسات اجرای چند برنامه از جمله برگزاری محافل انس با قرآن کریم در مدارس بود که تا پیش از تعطیلی مدارس در ایام جنگ رمضان ادامه داشت.
حجتالاسلام والمسلمین جامهبزرگ بیان کرد: در صورت تداوم تعطیلی مدارس، به احتمال زیاد در دهه پایانی ماه مبارک رمضان جلسات محفل انس با قرآن به صورت مجازی برگزار شود.
وی افزود: علاوه بر برنامههای قرآنی، نشستهایی با محور پاسخ به شبهات و گفتمانهای دینی نیز برای دانشآموزان برنامهریزی شده است که محور اصلی همه این برنامهها نهضت ملی «زندگی با آیهها» است.
برگزاری جلسات جزخوانی قرآن در شهر و روستا
حجت الاسلام جامه بزرگ با اشاره به فعالیت خانههای قرآن و مؤسسات قرآنی شهرستان گفت: خانههای قرآن و مؤسسات قرآنی به صورت همافزا فعالیت خود را آغاز کردهاند و برنامه «زندگی با آیهها» را به شکل مستمر در جلسات خود ارائه میکنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۴۰ جلسه جزخوانی قرآن کریم در شهر و نزدیک به ۳۵ جلسه جزخوانی در روستاهای شهرستان به صورت منظم و روزانه در حال برگزاری است، بیان کرد: این برنامهها با همت مؤسسات قرآنی، خانههای قرآن و فعالان قرآنی شهرستان برگزار میشود.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه برنامه افطاری فعالان قرآنی شهرستان نیز در دستور کار قرار داشت، افزود: برنامه افطاری فعالان قرآنی مقرر بود در دهه دوم ماه مبارک رمضان برگزار شود، اما به دلیل حوادث اخیر و شهادت رهبر معظم انقلاب این برنامه با تأخیر مواجه شد و احتمالاً در دهه سوم ماه رمضان برگزار شود.
وی در ادامه به برگزاری جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) اشاره کرد و گفت: برنامه میلاد امام حسن مجتبی(ع) در مساجد شهرستان تویسرکان با توجه به شرایط جنگی کشور، با رویکرد حماسی و با محوریت تبیین روحیه ایثار و حماسه در سیره امام حسن مجتبی(ع) به عنوان پهلوان جمل برگزار شد.
تجمعات گسترده مردمی پس از شهادت امام شهید
حجت الاسلام جامه بزرگ همچنین به تجمعات مردمی پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: در روزهای گذشته، هر روز یکی از مساجد و محلات شهرستان میزبان برگزاری مراسم عزا برای رهبر شهیدمان است و پس از آن مردم به صورت تجمعی به سمت یکی از محلات حرکت میکنند.
وی ادامه داد: در تجمعات شبانه از ظرفیت گروههای مختلف مردمی از جمله بانوان، نوجوانان، ورزشکاران و گروههای سرود استفاده و برنامههایی مانند رجزخوانی و اجرای سرود نیز برگزار میشود.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهار در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامههای متنوع قرآنی و فرهنگی در ایام ماه مبارک رمضان و شبهای قدر در این شهرستان خبر داد و گفت: این برنامهها با محوریت نهضت «زندگی با آیهها» و با مشارکت گسترده مردم، هیئات مذهبی و مساجد در حال برگزاری است.
اجرای برنامههای قرآنی با محوریت زندگی با آیهها
حجت الاسلام والمسلمین مهدی کرمی با اشاره به برنامههای ماه مبارک رمضان در شهرستان بهار اظهار کرد: برنامههای این ایام با محوریت نهضت «زندگی با آیهها» در سطح شهرستان در حال اجراست و تلاش شده است برنامههای قرآنی و فرهنگی در شهرهای مختلف از جمله بهار، صالحآباد و لالجین برگزار شود.
وی افزود: در ماه مبارک رمضان محافل قرآنی متعددی با حضور قاریان و مهمانان بینالمللی برگزار شده و برنامههایی همچون جلسات تفسیر قرآن کریم و مسابقات قرآنی نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهار ادامه داد: این برنامهها با همکاری مساجد، پایگاهها و مجموعههای مردمی اجرا میشود و تلاش شده است فضای قرآنی و معنوی در سطح شهرستان تقویت شود.
برگزاری افطاریهای مردمی با مشارکت خیرین
وی با اشاره به سایر برنامههایی که در ماه رمضان در شهرستان بهار برگزار میشود، گفت: از جمله برنامههایی که با استقبال مردم برگزار میشود، برگزاری افطاریهای مردمی در مساجد و محلات است که با مشارکت خیرین، اهالی محل، هیئات مذهبی و پایگاههای فرهنگی انجام میشود.
حجت الاسلام کرمی درباره برنامههای شبهای قدر نیز گفت: مراسم احیای شبهای قدر در مساجد مختلف شهرستان برگزار میشود و در این مراسم از سخنرانان استانی و در برخی موارد کشوری دعوت شده است.
وی ادامه داد: در این شبها برنامههایی همچون قرائت قرآن، دعا، سخنرانی و برگزاری مراسم احیا در مساجد برگزار میشود و مردم نیز در این مراسم حضور پرشوری دارند.
توجه ویژه به نسل نوجوان و جوان در برنامههای فرهنگی
حجت الاسلام والمسلمین کرمی با اشاره به ضرورت توجه به نسل جوان در برنامههای فرهنگی اظهار کرد: در برنامههای سخنرانی و فرهنگی تلاش شده به موضوعات مرتبط با جوانان و نوجوانان توجه ویژه شود و محتوای برنامهها متناسب با نیازهای این قشر ارائه شود.
وی افزود: سخنرانانی که در این برنامهها حضور دارند نیز تلاش میکنند مباحث و موضوعات فرهنگی و دینی را با محوریت مسائل روز و نیازهای نسل جوان مطرح کنند.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهار در ادامه به فضای شهرستان در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر هر روز ساعت چهار بعدازظهر تجمع مردمی در میدان امام خمینی(ره) شهرستان بهار برگزار میشود و مردم با حضور پرشور خود در این برنامهها شرکت میکنند.
وی در پایان گفت: به طور معمول روزانه چند برنامه شاخص برای شهادت رهبر شهیدمان در سطح شهرستان بهار برگزار میشود.
بی تردید برگزاری برنامههای ماه مبارک رمضان در شهرستانهای تویسرکان و بهار موجب شکلگیری فضای پویا و معنوی با مشارکت گسترده مردم و فعالان فرهنگی و مذهبی میشود.
برنامه های محافل انس با قرآن، جلسات تلاوت و تفسیر، برنامههای فرهنگی و آموزشی، افطاریهای مردمی و گردهماییهای مذهبی در مساجد و محلات مختلف از جمله اقدامات بسیار مورد پسند است که در ماه مبارک رمضان برگزار می شود اما این برنامهها باید به شکل مداوم و در مناسب های مختلف برای قشر جوان و نوجوان برگزار شود تا نواجوانان و جوانان را در برابر هجمه رسانه های دشمن بیمه کنیم.
همچنین باید از ظرفیتهای مردمی و فرهنگی برای اجرای برنامه های فرهنگی در مساجد و کانون های فرهنگی بهره گرفته شود و مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان در اجرای برنامه ها مشارکت داشته باشند.
