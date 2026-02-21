به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین گشایش سی و سومین نمایشگاه قران کریم که شامگاه شنبه دوم اسفندماه برگزار شد با اشاره به شعار این دوره با عنوان «ایران در پناه قرآن» گفت: این شعار در واقع پرچم ایران در ۱۴۰۰ سال است که شعار دیروز و امروز نیست بلکه پرچمی است که ایران با خود همراه کرده است.

وی در خصوص خدمات ایران و قران گفت: ایرانیان دلدادگی خود را به قرآن خیلی سریع نشان دادند و علاقه آنان به کتابی فرامرز نبود بلکه با فطرت و تاریخ تمدنی خود همخوان دیدند و نخستین اقوامی بودند که هرچه داشتند در خدمت قرآن گذاشتند.

صالحی به دو حوزه علم قرائت و تفسیر و تاثیر ایرانیان در این ۲ علم قرآنی تصریح کرد: در حوزه علم قرائت که از دانش های مهم قرآنی پس از نزول قرآن است ایرانیان پیشتاز علم قرائت شدند. از ۷ قاری قرای سبع ۴ قاری ایرانی هستند. وقتی به علم قرائت نگاه می‌کنیم قابل توجه است که در قرن اول ایرانیان تازه مسلمان شده دلبسته قرائت قرآن هستند.‌ شخصیتی مثل یحیی بن وسام اسدی که کاشانی است امام القرای کوفه است. عم او مفسر محدث است و میگوید وقتی یحیی قرآن می خواند چنان سکوتی مسجد فرا می گرفت که گویی جنبنده ای در مسجد نبود. دلیل این برجستگی ایرانی ها در قرائت توجه انان به متون اوستایی برای درست و زیبا خواندن بود زیرا اعتقاد داشتند تاثیر متون به خاطر زیبا خواندن است و وقتی با قران کریم مکاجه شدند به علم قرائت توجه ویژه نشان دادند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در بین ایرانی ها مفسری چون سلمان فارسی داریم، میثم تمار که یک ایرانی آزاد شده توسط امیرالمومنین بود، طاووس ابن کیسان و ده ها مفسر در قرون اولیه نامشان ذکر شده. از این رو نسبت ایرانی ها نسبت بیگانگی نه، نسبت دلدادگی بود که آنچه دارند در خدمت قرآن بگذارند.

صالحی ۱۴ قرن ظهور اسلام را مملو از خدمات ایرانیان به قرآنیان دانست و افزود: نورالدین ابولهیه مفسر الجزایری تفسیر موضوعی ۵۰ جلدی از قران دارد که کتابی به نام ایران و قرآن خدمات ایرانیان را در ۱۴۰۰ صفحه ای نوشته است. وی می گوید خدمات ایرانیان در ۱۰۰ سال اخیر معادل کل خدمات امت اسلام در طول تاریخ به قران کریم است.

وزیر فرهنگ‌و ارشاد اسلامی با اشاره به خدمات قرآن کریم به ایران تصریح کرد: بخشی از هویت ایرانی شعر فارسی است، اگر فردوسی و مولوی و عطار و سعدی و حافظ را نداشتیم ایرانی امروز نبودیم. بخشی از ایرانیت ما وابسته به این قله های شعر و ادب فارسی است. تک تک این عزیزان هویت بخش ما، الهامات قرانی دارند. مولوی در مثنوی از قرآن الهام گرفته است. مثنوی او تنها در مفاهیم از قرآن الهام نگرفته بلکه در ساختار نیز الهام گرفته است. حافظ لقبش لقب قرآنی است و تبیینی که از خودش می‌کند تبیین قرآنی است. اگر میراث شعر فارسی داریم این بزرگان از چشمه سار قرآن بهره مند شدند.

صالحی در پایان تاکید کرد: وقتی از قرآن در پناه قران می گوییم شعار سیاسی ناظر بر این ایام نیست، ایران در پناه قران در طول تاریخ و تا ابد الدهر خواهد بود. این نمایشگاه نمادی از پیوند و خدمات ایرانیان به قرآن و الهام بخشی ها از قران کریم است.