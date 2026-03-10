بیعت انجمن صنفی مدیران رسانه با سومین رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعلام سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای، از سوی خبرگان رهبری، مدیران رسانه بیعت خود را با ایشان اعلام کردند. متن این بیعت نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
انجمن صنفی مدیران رسانه، در سوگ عظیم شهادت رهبر فرزانه و خستگیناپذیر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، خود را در غمی جانکاه شریک ملت شریف ایران میداند.
شهادت ایشان در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و ضیافت الهی، داغی سنگین بر دلهای مؤمنان نشاند.
دشمنان جنایتکار این ملت که با ائتلاف شیطانی آمریکا و رژیم صهیونیستی، دست به این جنایت تروریستی زدند، پنداشتند میتوانند چراغ هدایت این ملت را خاموش کنند؛ غافل از آنکه خون شهیدان، مشعل راه آزادگان جهان است.
انجمن صنفی مدیران رسانه، در آستانه شبهای قدر، از درایت، هوشمندی و مسئولیتشناسی مجلس خبرگان رهبری تقدیر و تشکر مینماید. این مجلّس، با انجام وظیفه خطیر خود و انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، استمرار راه روشن ولایت را تضمین نمود.
ما اعضای انجمن صنفی مدیران رسانه، خود را سربازان جبهه آگاهی و تبیین در این نبرد ترکیبی دشمن میدانیم. اینک که پس از این سوگ عظیم، ائتلاف رسانهای دشمنان، سنگینترین هجمههای روانی را علیه انسجام ملی ایران به راه انداختهاند، بر خود فرض میدانیم که:
۱. با روشنگری و امیدآفرینی، سنگر رسانه را مستحکمتر از گذشته حفظ کنیم.
۲. اجازه ندهیم غبار یأس و ناامیدی، فضای امت اسلامی را تیره کند.
۳. با پیمانی دوباره با ولایت، پشتیبانی تمامعیار خود را از رهبر جدید انقلاب اعلام داریم.
از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای رهبر شهید، سربلندی و توفیقات روزافزون رهبر معظّم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، و تعجیل در فرج امام زمان (عج) را مسئلت مینماییم.
وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
