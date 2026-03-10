به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هیأت و تشکلهای دینی کشور در اطلاعیه ای ضمن تأکید بر تداوم پرشور و هوشمندانه حضور میدانی هیأتها تا ناامیدی کامل دشمنان اسلام و انقلاب، افزود: با توجه به تلاش عناصر منافق برای تضعیف اجتماعات خیابانی از طریق اقداماتی نظیر توزیع غذاهای مسموم و روشهای مشابه، لازم است مواکب و برگزارکنندگان مراسم با نهایت دقت و هوشیاری عمل کنند.
بر این اساس، از دریافت هرگونه نذورات، مواد غذایی و اقلام مصرفی از افراد ناشناس بهطور جدی خودداری کرده و در تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی، نهایت دقت و حساسیت را به منظور حفظ سلامت عزاداران و شرکتکنندگان به کار گیرند.
