  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۰۱

اطلاعیه سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور درمورد رفتارهای مشکوک منافقان

سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور در اطلاعیه ای ضمن تأکید بر تداوم پرشور و هوشمندانه حضور میدانی هیأت‌ها، هوشیاری مواکب و برگزارکنندگان مراسم را در اجتماعات پیش رو خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور در اطلاعیه ای ضمن تأکید بر تداوم پرشور و هوشمندانه حضور میدانی هیأت‌ها تا ناامیدی کامل دشمنان اسلام و انقلاب، افزود: با توجه به تلاش عناصر منافق برای تضعیف اجتماعات خیابانی از طریق اقداماتی نظیر توزیع غذاهای مسموم و روش‌های مشابه، لازم است مواکب و برگزارکنندگان مراسم با نهایت دقت و هوشیاری عمل کنند.

بر این اساس، از دریافت هرگونه نذورات، مواد غذایی و اقلام مصرفی از افراد ناشناس به‌طور جدی خودداری کرده و در تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی، نهایت دقت و حساسیت را به منظور حفظ سلامت عزاداران و شرکت‌کنندگان به کار گیرند.

کد خبر 6771552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها