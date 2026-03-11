به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز بیستم و یکم طرح زندگی با آیه‌ها با محوریت مفهوم آیه ۶۸ سوره عنکبوت (وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. هدایت الهی، نتیجه مجاهدت در راه خدا است

۲.صبر و نماز، تکیه گواه محکم مومن

۳.ببخش تا بخشیده شوی

۴.جواب دادن بدی با خوبی

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.