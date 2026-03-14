به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز بیستم و چهارم طرح زندگی با آیهها با محوریت مفهوم آیه ۳۰ سوره فصلت (إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا) در کدام گزینه بیان شده است؟
۱. بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان
۲.اعتماد به وعدههای الهی و استقامت در راه او
۳.با شیطان دشمن باشید
۴.روش شیطان ، فریب و ترس
برندگان مسابقه روزبیست وسوم زندگی با آیهها دراستان مرکزی
محمدحسین آبادی اراک
هدیه محمودی خنداب
کاظم افراسیابی اراک
رضازارعی اراک
رضاسالم ساوه
فاطمه احمدی اراک
اعظم شعبانی فردلیجان
فاطمه سبزه ای دلیجان
معصومه معصومی فراهان
مژگان شکری اراک
بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.
هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.
