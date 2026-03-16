۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۰

سوال روز بیست و ششم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در مرکزی

اراک- سوال روز بیست و ششم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در استان مرکزی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز بیستم و ششم طرح زندگی با آیه‌ها با محوریت مفهوم آیه ۳۵ سوره محمّد (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. نماز ، کلید حل تمام مشکلات

۲. قرآن بخوانیم، یک آیه هم اثر دارد.

۳.تاکید بر حفظ موضع قدرت در برابر دشمن، به پشتوانه نصرت الهی

۴.روش شیطان، فریب و ترس

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

