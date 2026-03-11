مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله امریکایی - صهیونی به ایران که منجر به شهادت رهبر بزرگ انقلاب شد، گفت: دشمن همیشگی ایران اسلامی طی ۱۰ روز گذشته هر کار کرد تا این کشور را از پای درآورد غافل از اینکه ما ملتی داریم که همیشه و در هر شرایطی همراه نظام و مسئولان شان بوده اند و این را در این مدت هم ثابت کردند.

وی ادامه داد: ما ایرانیان، در این شرایط بیش از همیشه حامی و پشتیبان نظام مقدس کشورمان هستیم چون به هیچ وجه از این نظام و ارزش هایش دست نمی کشیم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل با حمله به مراکز غیرنظامی نشان دادند به هیچ قانون و اصولی پایبند نیستند، گفت: دشمن کارش به تخریب ورزشگاه ها و اماکن عمومی رسیده است درحالیکه ادعایی غیر از این دارد.

قارداشی تصریح کرد: آمریکا نفر اول ونزوئلا را زندانی کرد و رهبر ما را هم ناجوانمردانه شهید کرد. وزیر امور خارجه چین به درستی گفته است که ترامپ قانون کنونی دنیا را به قانون جنگل تبدیل کرده است.

وی همچنین با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: برای انتخاب رئیس یک فدراسیون، اهالی رشته مربوطه تصمیم می گیرند و با علم شان بهترین گزینه را انتخاب می کنند، مجلس خبرگان هم که مامور به انتخاب رهبری است، قطعا اصلح ترین گزینه را برای رهبری انتخاب کرده است و به همین دلیل حمایت و پشتیبانی ملت را به همراه داشته است.

قارداشی که در مراسم میدان انقلاب برای بیعت با رهبر جدید حضور داشت، در این رابطه ادامه داد: استقبالی خارج از تصور را شاهد بودم، مردم با هر اعتقادی مثل وطن پرستی، ایستادن پای نظام یا رو در روی دشمن قرار گرفتن، در این مراسم حضور داشتند که این خود نشان از همراهی اقشار مردم با نظام و رهبری آن دارد.

وی تصریح کرد: از این پس بیشتر از قبل مکلف به حفظ وحدت ملی و تقویت انسجام اجتماعی هستیم و در این راه از هدایت های حکیمانه رهبر جدیدمان تاسی میگیریم

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در پایان بر بیعت جامعه این رشته با رهبر جدید هم تاکید کرد و گفت: همچنان فرمایش رهبر شهیدمان مبنی بر «ایران قوی، ورزش قوی» را آویزه گوش داریم و بر مبنای آن پیش خواهیم رفت.