به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انتقال خون ایران در پیامی با آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بیعت کرد.
متن این بیعتنامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت امام سید مجتبی خامنهای، ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
با نهایت ارادت، خضوع و ادب در پیشگاه آن مقام معظم، سازمان انتقال خون ایران به ارائه بیعتی مجدد میپردازد. رهبری که انشاءالله در سایهسار رهنمودهای حکیمانهاش، افقهای جدیدی را فرا روی ملت خواهد گشود.
بدینوسیله، سازمان انتقال خون ایران با دلهایی سرشار از ارادت و فداکاری، خود را در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از جان انسانها، مجددًا متعهد میداند.
بیتردید، اثرات خدمات انسانی و ایثارگرانه این سازمان در عرصه سلامتی، گواهی بر وفاداری به آرمانهایی است که از دیار رهبری بزرگ نشأت گرفته و در خون و زندگی این ملت ریشه دوانیده است.
این سازمان، در سایه مشی شریف حضرتعالی، با عزم راسخ و تلاشی مستمر، در صدد است تا در این مسیر پرفراز و نشیب، بیهیچ تردید و با کمال افتخار، در پی تحقق آرمانهای والا و بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همواره در خدمت به مردم شریف ایران باشد.
در این راستا، امیدواریم که با نور هدایت شما و با یاد رهبر شهیدمان که به قربانگاه عشق و ایثار قدم نهادند، همواره از عزم و همت و تلاشهای بیوقفه در راستای مصالح عمومی بهویژه در عرصه سلامت و بهداشت به کمال رسیم با تجدید میثاق و احترامات فائقه.
