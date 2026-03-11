به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع تجارت و در چارچوب اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ مورخ اول آذرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، ثبت‌سفارش واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی با تسهیلات جدیدی همراه شده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای اساسی با محل تأمین ارز «تهاتر ـ موضوع واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی از محل تصویب‌نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ» و همچنین «صادرات خود» از محل این مصوبه، از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شده است.

بر اساس این اطلاعیه، این اقدام در راستای تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و اجرای مصوبه هیأت وزیران انجام شده و هدف از آن تسریع در تأمین اقلام مورد نیاز کشور از مسیر استان‌های مرزی عنوان شده است.