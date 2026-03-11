۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

معافیت واردات کالاهای اساسی در استان‌های مرزی از اخذ یک مجوز

یکی از محورهای مرتبط با واردات کالاهای اساسی از مرزها حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع تجارت و در چارچوب اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ مورخ اول آذرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، ثبت‌سفارش واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی با تسهیلات جدیدی همراه شده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای اساسی با محل تأمین ارز «تهاتر ـ موضوع واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی از محل تصویب‌نامه شماره ۱۴۵۴۲۲/ت۶۵۰۰۶هـ» و همچنین «صادرات خود» از محل این مصوبه، از اخذ مجوز ارزی و مجوز تاریخ اعتبار وزارت جهاد کشاورزی معاف شده است.

بر اساس این اطلاعیه، این اقدام در راستای تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و اجرای مصوبه هیأت وزیران انجام شده و هدف از آن تسریع در تأمین اقلام مورد نیاز کشور از مسیر استان‌های مرزی عنوان شده است.

کد خبر 6771695
سمیه رسولی

