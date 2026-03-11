رشد ۴۷ درصدی تجارت با آفریقا؛ روابط را چگونه توسعه دهیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر قاره آفریقا به یکی از مناطق مهم برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی کشورها تبدیل شده است. ظرفیت بالای منابع طبیعی، جمعیت جوان و رو به رشد، نیاز گسترده به زیرساختها و کالاهای صنعتی و مصرفی، این قاره را به یکی از بازارهای جذاب جهانی تبدیل کرده است. در همین راستا، توسعه تجارت ایران با کشورهای آفریقایی نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و آمارهای موجود نشان میدهد که روند تعاملات اقتصادی میان ایران و این قاره در حال افزایش است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، در ده ماهه نخست سال جاری حجم تجارت ایران با ۳۹ کشور قاره آفریقا به ۹۹۱ میلیون دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۷ درصدی را نشان میدهد که بیانگر افزایش قابل توجه تعاملات تجاری میان ایران و کشورهای آفریقایی است. چنین رشدی نشان میدهد که بازار آفریقا میتواند به عنوان یکی از مقاصد مهم برای صادرات کالاهای ایرانی و همچنین توسعه همکاریهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
افزایش حجم تجارت با کشورهای آفریقایی را میتوان ناشی از عوامل مختلفی دانست. از جمله این عوامل میتوان به تلاش برای متنوعسازی بازارهای صادراتی، افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای در حال توسعه و توجه به ظرفیتهای نوظهور بازارهای آفریقایی اشاره کرد. بسیاری از کشورهای آفریقایی در حال تجربه رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای کالاهای صنعتی، مواد غذایی، محصولات پتروشیمی و تجهیزات زیرساختی هستند که این موضوع فرصتهای مناسبی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد میکند.
یکی دیگر از شاخصهای مهم در ارزیابی وضعیت صادرات، ارزش هر تن کالای صادراتی است. بررسی آمارها نشان میدهد که ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴۲ دلار بوده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۵۵۴ دلار افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، در این بخش حدود ۲۵ درصد افزایش مشاهده میشود.
افزایش ارزش هر تن کالای صادراتی میتواند نشاندهنده بهبود ترکیب کالاهای صادراتی، افزایش سهم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و یا بهبود قیمتهای صادراتی باشد. این روند در صورت تداوم میتواند به افزایش درآمدهای صادراتی کشور کمک کند.
در عین حال، بررسی تجربه سایر کشورها در قاره آفریقا نشان میدهد که رقابت در این بازار به شدت در حال افزایش است. کشورهایی مانند چین و ترکیه در سالهای اخیر حضور گستردهای در این قاره داشتهاند و با استراتژیهای مشخصی تلاش کردهاند جایگاه اقتصادی خود را در آفریقا تثبیت کنند.
چین یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی در قاره آفریقا به شمار میرود. این کشور استراتژی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در دستور کار قرار داده و از طریق اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی مانند ساخت جادهها، بنادر، راهآهن، نیروگاهها و شهرکهای صنعتی حضور اقتصادی خود را در کشورهای آفریقایی گسترش داده است. این رویکرد باعث شده است که چین علاوه بر توسعه تجارت، به یکی از شرکای اصلی توسعه زیرساختی در بسیاری از کشورهای آفریقایی تبدیل شود.
در مقابل، ترکیه نیز طی سالهای اخیر حضور اقتصادی خود در آفریقا را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. این کشور استراتژی توسعه کارآفرینی خصوصی را دنبال میکند. ترکیه از طریق سرمایهگذاری در زیرساختها، ایجاد شبکههای صنعتی و توسعه ارتباطات میان کارآفرینان و فعالان اقتصادی، تلاش کرده است روابط تجاری خود با کشورهای آفریقایی را گسترش دهد. ایجاد شبکههای تجاری، افزایش پروازهای مستقیم، برگزاری نمایشگاههای تجاری و حمایت از شرکتهای خصوصی از جمله ابزارهایی بوده است که ترکیه برای توسعه تجارت در این قاره به کار گرفته است.
با توجه به تجربه کشورهای موفق در این حوزه، به نظر میرسد ایران نیز برای توسعه پایدار روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی نیازمند تدوین و اجرای یک استراتژی جامع و بلندمدت است. صرف افزایش صادرات در کوتاهمدت نمیتواند به تنهایی جایگاه پایدار ایران در بازار آفریقا را تضمین کند. در این زمینه، تمرکز بر توسعه تجارت مکمل همراه با سرمایهگذاری میتواند یکی از راهکارهای موثر باشد.
در چارچوب چنین استراتژیای، ایران میتواند با شناسایی ظرفیتهای اقتصادی کشورهای آفریقایی و نیازهای بازار آنها، در حوزههایی که دارای مزیت نسبی است وارد همکاریهای بلندمدت شود. سرمایهگذاری در صنایع مورد نیاز کشورهای آفریقایی، مشارکت در پروژههای زیرساختی، توسعه همکاریهای صنعتی و ایجاد شبکههای تجاری مشترک از جمله اقداماتی است که میتواند به گسترش حضور اقتصادی ایران در این قاره کمک کند.
همچنین تمرکز بر تأمین پایدار مواد اولیه و صادرات پایدار محصولات دارای مزیت میتواند پایهای برای توسعه روابط اقتصادی بلندمدت باشد. بسیاری از کشورهای آفریقایی دارای منابع طبیعی ارزشمند هستند و همکاری در حوزه استخراج، فرآوری و تجارت این منابع میتواند به ایجاد روابط اقتصادی متقابل و پایدار منجر شود.
در مجموع، آمارهای موجود نشان میدهد که تجارت ایران با کشورهای آفریقایی در حال رشد است و ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه آن وجود دارد. با این حال، برای بهرهبرداری کامل از این فرصتها، لازم است رویکردی راهبردی، مبتنی بر سرمایهگذاری، شبکهسازی اقتصادی و توسعه تجارت پایدار در دستور کار قرار گیرد تا ایران بتواند جایگاه خود را در بازار رو به رشد آفریقا تقویت کند.
