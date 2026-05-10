۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

مبادله تجاری ایران با ۳۹ کشور آفریقایی

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با ۳۹ کشور در قاره آفریقا مبادله تجاری داریم، گفت: ارزش هر تن کالای صادراتی به این قاره ۲۵ درصد افزایش یافته و به ۵۵۴ دلار رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر روشن بخش، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران درباره وضع تجارت با آفریقا اظهار کرد: در حال حاضر با ۳۹ کشور در قاره آفریقا مبادله تجاری داریم و فرایند صادرات و واردات در حال انجام است.

وی در یک برنامه خبری افزود: ارزش هر تن کالای صادراتی به قاره آفریقا ۴۴۲ دلار بود که ۲۵ درصد افزایش یافته و به ۵۵۴ دلار رسیده است؛ یعنی ارزش کالاهای صادراتی ایران به این قاره افزایش یافته است.

روشن‌بخش ادامه داد: در مقابل ارزش کالاهای وارداتی از آفریقا ۱۱ درصد کاهش داشته که نشان می دهد که کالاهای با ارزش افزوده پایین تر وارد و اقلام با ارزش افزوده بالاتر صادر می‌کنیم.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرد: اگر قاره آفریقا را تقسیم‌بندی کنیم در شمال این قاره نسبتا منفعل عمل کرده‌ایم و کار خاص تجاری انجام نمی‌دهیم؛ اما در غرب آفریقا مناسبات تجاری بهتر شده و مرکز تجاری فعال است و سعی کرده‌ایم رفت و آمد بین تجار را افزایش دهیم. بنابراین فرصت‌های نوظهور در آفریقا در حال توسعه است. با شرق آفریقا یعنی کشورهایی نظیر تانزانیا نیز از گذشته مبادله تجاری داشتیم و هم‌اکنون نیز روابط برقرار است.

سمیه رسولی

