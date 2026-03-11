بیعت جامعه علما، نخبگان و معتمدان اهل سنت فارس با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، علما، نخبگان و معتمدان اهل سنت فارس در بیانیه ای با آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.

در متن پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا»

میثاق‌نامه و بیعت جاویدان جامعه اهل سنت فارس با حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) در ایام نورانی ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و وحدت، و در برهه‌ای حساس که دست ناپاک استکبار و ایادی صهیونیسم بین‌الملل با هدف شوم تجزیه، غارت منابع ملی و درهم‌شکستن اقتدار میهن اسلامی، غیرنظامیان و دانش‌آموزان بی‌گناه ما را در شهرهای میناب، لامرد و تهران به خاک و خون کشیده‌اند، ما علما، نخبگان و آحاد جامعه اهل‌سنت استان فارس، بر خود لازم می‌دانیم مراتب بیعت مجدد و میثاق ناگسستنی خود را اعلام داریم.

دشمن متوهم که با راهبرد «عراق‌سازی» و «سوریه‌سازی» قصد داشت ظرف ۷۲ ساعت بر این خاک مقدس مستولی شود، امروز در برابر سد پولادین ایمان و وحدت شیعه و سنی، طعم تلخ شکست را چشیده و هیمنه پوشالی‌اش در هم شکسته است.

ما اعلام می‌داریم که این جنایات نه تنها در اراده ملت خللی ایجاد نکرده، بلکه «حب‌الوطن» را که برخاسته از ایمان ماست، شعله‌ورتر ساخته است.

بدین‌وسیله، ما فرزندان غیور اهل‌سنت در پهنه استان فارس، ضمن محکوم کردن توطئه‌های تجزیه‌طلبانه، بار دیگر پیمان می‌بندیم که تا پای جان بر عهد و میثاق خود با نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر سوم انقلاب اسلامی، فرزند صالح حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رحمه الله علیه)، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای استوار بمانیم.

ما با آگاهی از نقشه‌های شوم دشمن برای دخالت در ارکان حاکمیتی، اعلام می‌داریم که فرمانبری از ولایت و حفظ انسجام ملی را تنها راه عبور از گردنه‌های سخت و رسیدن به آرامش و آبادانی می‌دانیم.

خداوند متعال سایه پرمهر رهبری را مستدام و نظام اسلامی و مردم شریف ایران را در این آزمون بزرگ، پیروز و سربلند بدارد.

جامعه علما، نخبگان و معتمدین اهل‌سنت استان فارس