به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف عصر چهارشنبه در دیدار با «کنت اوکیف» کنشگر رسانهای آمریکایی و از حامیان جبهه مقاومت، با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی فارس، بر نقش رسانهها در تبیین حقیقت و انتقال پیام ملت ایران به افکار عمومی جهان تأکید کرد.
وی ضمن خوشآمدگویی به کنت اوکیف، ابراز امیدواری کرد حضور وی در ایران، استان فارس و شهر شیراز زمینه شناخت بیشتر ویژگیهای ملت مقاوم، شجاع و حماسهساز ایران را فراهم کند.
مدیرکل صداوسیمای فارس با اشاره به جایگاه تمدنی، تاریخی و فرهنگی فارس، این استان را محل تلاقی تمدنهای هخامنشی، ساسانی و تمدن اسلامی دانست و گفت: مردم شیراز و فارس در طول تاریخ، بهویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حماسههای بزرگی خلق کردهاند.
رئوف با اشاره به جایگاه ویژه این استان در تلفیق دین، حماسه و هنر افزود: ظرفیتهای تمدنی، فرهنگی و تاریخی فارس، مسئولیت فعالان رسانهای را در بازتاب حقیقت دوچندان میکند.
وی همچنین با مرور پیشینه مبارزاتی مردم فارس، به نقش چهرههایی همچون امامقلیخان در مقابله با استعمار پرتغال و نیز فتوای میرزای شیرازی در مبارزه با نفوذ استعمار انگلیس اشاره کرد و این سوابق را نشانهای از روحیه تاریخی مقاومت و استکبارستیزی مردم این خطه دانست.
مدیرکل صداوسیمای فارس با یادآوری نقش مردم فارس در دوران دفاع مقدس و تقدیم بیش از ۱۵ هزار شهید، تصریح کرد: مردم این استان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در میدانهای مختلف دفاع از کشور حضور مؤثر داشتهاند و امروز نیز در عرصه نبرد روایتها و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن با صلابت ایستادهاند.
رئوف نقش فعالان رسانهای در انتقال پیام ملت ایران به جهان را مهم ارزیابی کرد و خطاب به کنت اوکیف گفت: کنشگران رسانهای حامی جبهه مقاومت میتوانند در رساندن صدای حق و حقیقت به افکار عمومی جهان نقشی مؤثر و تعیینکننده ایفا کنند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد مرحوم نادر طالبزاده، از وی بهعنوان یکی از چهرههای اثرگذار جبهه رسانهای مقاومت یاد کرد و خواستار بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای رسانهای در عرصه بینالمللی شد.
در ادامه این دیدار، کنت اوکیف نیز از میزبانی صمیمانه صدا و سیمای فارس در مدت حضور خود در شیراز قدردانی کرد و گفت: طی روزهای حضورش در این شهر، از نزدیک در برخی تجمعات شرکت کرده و فضای اجتماعی و رسانهای شیراز را مشاهده کرده است.
این کنشگر رسانهای آمریکایی با اشاره به اشتراکات عمیق میان ادیان الهی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید برای افکار عمومی جهان بیش از گذشته تبیین شود، جایگاه حضرت عیسی مسیح(ع) و حضرت مریم(س) در اسلام است؛ موضوعی که میتواند دریچهای روشن برای درک بهتر حقیقت اسلام باشد.
وی افزود: احترام مسلمانان به حضرت مریم(س) و حضرت عیسی(ع) و جایگاه این دو شخصیت مقدس در قرآن کریم، از واقعیتهایی است که باید با زبانی روشن و قابل فهم برای مخاطبان جهانی بیان شود، چراکه برخی جریانها تلاش میکنند تصویری نادرست از نگاه اسلام به مقدسات مسیحیت ارائه دهند.
اوکیف همچنین با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیروان ادیان مختلف، تصریح کرد: ایران همواره با احترام نسبت به پیروان ادیان سخن گفته است، اما باید میان احترام به پیروان یک دین و نقد جریانهای افراطی، سلطهطلب و خشونتگرا تفاوت قائل شد.
وی با تأکید بر وجود دشمنی مشترک علیه ملتها و آزادیخواهان جهان گفت: امروز بسیاری از انسانها فارغ از وابستگیهای قومی و دینی، در برابر سیاستهای تجاوزکارانه و جنگطلبانه صهیونیسم موضع مشترکی دارند و معتقدند باید درباره ریشههای فکری و سیاسی این خشونتها با صراحت سخن گفت.
این فعال رسانهای آمریکایی در ادامه با اشاره به فضای رسانهای غرب بیان کرد: بخشی از افکار عمومی غرب بهتدریج در حال درک واقعیات منطقه است و این مسئله تا حدی نتیجه تلاش رسانههایی است که توانستهاند با استفاده از قالبهای متنوع رسانهای، پیام خود را به مخاطب غربی منتقل کنند.
وی عملکرد رسانههای ایرانی در انتقال پیام به مخاطبان خارجی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: استفاده از شیوههای خلاقانه، زبان قابل فهم و حتی قالبهای طنز و کنایه، موجب شده بخشی از پیام رسانهای ایران به مخاطبان غربی منتقل شود و آنان بتوانند شرایط پیچیده منطقه را بهتر درک کنند.
اوکیف در پایان با اشاره به وجود جریانهای فکری و مذهبی افراطی در آمریکا و سرزمینهای اشغالی، بر ضرورت روشنگری رسانهای، تبیین دقیق حقایق و استمرار گفتوگو با افکار عمومی جهان تأکید کرد.
