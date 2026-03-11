  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

پس از بازیکن اسپانیایی - مراکشی؛

مذاکره کره‌ای‌ها با بازیکن تاثیرگذار استقلال/ «آسانی ساز جدایی کوک کرد

وینگر آلبانیایی باشگاه استقلال دیگر قصد حضور در تهران را ندارد و به دنبال فسخ قرارداد است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از منیر الحدادی مهاجم مراکشی - اسپانیایی، حالا یاسر آسانی وینگر آلبانیایی و بهترین گلزن تیم فوتبال استقلال به دنبال فسخ قرارداد با این تیم به دلیل شرایط جنگی در کشورمان است و دیگر قصد حضور در تهران را نخواهد داشت.

در همین حال رسانه‌های کره جنوبی خبر دادند چند باشگاه کره ای با مدیربرنامه های این بازیکن تماس گرفته اند تا او بار دیگر در کِی لیگ به میدان رود.

آسانی در نقل‌وانتقالات تابستانی و با عقد قراردادی از گوانگژو کره جنوبی راهی استقلال شد و توانست خیلی زود خود را بین هواداران محبوب کند اما با توجه به شرایط اخیر در خاورمیانه و غرب آسیا دیگر علاقه ای به حضور در ایران ندارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها