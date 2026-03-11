به گزارش خبرنگار مهر، پس از منیر الحدادی مهاجم مراکشی - اسپانیایی، حالا یاسر آسانی وینگر آلبانیایی و بهترین گلزن تیم فوتبال استقلال به دنبال فسخ قرارداد با این تیم به دلیل شرایط جنگی در کشورمان است و دیگر قصد حضور در تهران را نخواهد داشت.

در همین حال رسانه‌های کره جنوبی خبر دادند چند باشگاه کره ای با مدیربرنامه های این بازیکن تماس گرفته اند تا او بار دیگر در کِی لیگ به میدان رود.

آسانی در نقل‌وانتقالات تابستانی و با عقد قراردادی از گوانگژو کره جنوبی راهی استقلال شد و توانست خیلی زود خود را بین هواداران محبوب کند اما با توجه به شرایط اخیر در خاورمیانه و غرب آسیا دیگر علاقه ای به حضور در ایران ندارد.