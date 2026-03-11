تشدید نظارت ها بر بازار عرضه کالاهای اساسی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قشلاقی از استمرار گشت‌های شعب سیار تعزیرات حکومتی به منظور تشدید نظارت بر بازار عرضه کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: این گشت‌ها هر روز در دوشیفت صبح و عصر باحضور شعب سیار تعزیرات حکومتی و بازرسان جهاد کشاورزی، صمت، اصناف و مراکز بهداشت در گرگان و همه شهرهای استان، انجام می شود.

وی افزود: این گشت های سیار از مراکز پخش، فروشگاه‌ها، انبارها، میادین میوه و تره بار و سایر واحدهای عرضه کننده اقلام و مایحتاج عمومی، بازدید و در صورت مشاهده تخلف برابر قانون اقدام می کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت: این گشت های ویژه تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد.