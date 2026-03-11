  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

تشدید نظارت ها بر بازار عرضه کالاهای اساسی در گلستان

گرگان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان از استمرار گشت‌های شعب سیار تعزیرات حکومتی به منظور تشدید نظارت بر بازار عرضه کالاهای اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قشلاقی از استمرار گشت‌های شعب سیار تعزیرات حکومتی به منظور تشدید نظارت بر بازار عرضه کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: این گشت‌ها هر روز در دوشیفت صبح و عصر باحضور شعب سیار تعزیرات حکومتی و بازرسان جهاد کشاورزی، صمت، اصناف و مراکز بهداشت در گرگان و همه شهرهای استان، انجام می شود.

وی افزود: این گشت های سیار از مراکز پخش، فروشگاه‌ها، انبارها، میادین میوه و تره بار و سایر واحدهای عرضه کننده اقلام و مایحتاج عمومی، بازدید و در صورت مشاهده تخلف برابر قانون اقدام می کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت: این گشت های ویژه تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد.

کد خبر 6771808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

