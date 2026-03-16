۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

افزایش ۶۸ درصدی سهمیه میوه شب عید در گلستان؛ توزیع در ۵۹ مرکز با قیمت

گرگان-مدیر تعاون روستایی گلستان، از رشد ۶۸ درصدی سهمیه توزیع میوه شب عید در استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

محمدرضا جامی در تشریح جزئیات طرح توزیع میوه شب عید در گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با هدف تأمین مایحتاج عمومی مردم و تنظیم بازار، با احتساب سهمیه تخصیصی و ذخایر احتیاطی، شاهد افزایش ۶۸ درصدی سهمیه میوه در مقایسه با سال گذشته هستیم که نشان‌دهنده تلاش مسئولان برای رفاه شهروندان است.

وی افزود: توزیع میوه‌های شامل سیب درختی (زرد و قرمز دماوندی) و پرتقال (تامسون) همزمان با سراسر کشور در استان گلستان آغاز شد.

مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به قیمت‌های مصوب این محصولات گفت: قیمت هر کیلوگرم سیب درختی (زرد و قرمز دماوندی) ۱۳۰ هزار تومان و هر کیلوگرم پرتقال تامسون ۶۵ هزار تومان برای مصرف‌کننده نهایی تعیین شده است.

جامی خاطرنشان کرد: این میوه‌ها در ۵۹ مرکز توزیع سطح استان در اختیار همشهریان قرار می‌گیرد و ساعت توزیع از ۹ صبح تا ۱۷ خواهد بود.

وی از شهروندان خواست برای خرید با معطلی مواجه نشوند، تنها نیاز خود را تهیه کنند.

