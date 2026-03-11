۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

کشف ۵ کیلوگرم شیشه در شاهرود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف پنج کیلوگرم مواد مخدر شیشه از بار کامیون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسگاه شهید نوری شاهرود بیان کرد: تیم‌های مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر شاهرود در عملیاتی هدفمند با شناسایی عوامل قاچاق و توزیع مواد مخدر در محورهای مواصلاتی موفق به توقیف یک دستگاه کامیون که مواد مخدر شیشه حمل کرده بود، شدند.

وی افزود: در این عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق به کشف پنج کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه، در بار کامیون شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه در این عملیات متهم دستگیر و کامیون توقیف شد ابراز داشت: نیروی انتظامی با جدیت با سوداگران‌ مرگ برخورد می کند.

