واکسیناسیون ۳۵ هزار راس دام در استان بوشهر انجام شد

محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علیرغم وجود شرایط جنگی ،خدمات واکسیناسیون و بیماری یابی و مراقبت فعال بیماری های دامی در استان بوشهر در راستای حفظ جمعیت دامی و کمک به اقتصاد پایدار روستا و عشایر از ٩ اسفندماه تا کنون بدون وقفه انجام شده است.



مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر عنوان کرد : در این دوره زمانی ۳۵ هزار و ۴۷۰ راس دام بر علیه بیماری تب برفکی واکسینه و همچنین چهار مورد بیماری توسط همکاران در شهرستان های استان شناسایی و نمونه برداری شد.

رهنما گفت: مراقبت های فعال بیماری های دامی نیز در استان در حال انجام بوده و برنامه واکسیناسیون فاز دوم تب برفکی با جدیت و تلاش همکاران در سراسر استان نیز تا پایان سال نیز ادامه دارد.