  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۶ اسفند ۱۴۰۴

اعلام حمایت مردم پاکستان از آیت الله مجتبی خامنه‌ای

مشاور امیر جماعت اسلامی پاکستان بر پشتیبانی مردم این کشور از مردم ایران و رهبری آیت الله مجبتی خامنه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید احمد پراچه "، مشاور امیر جماعت اسلامی پاکستان در وبینار بین‌المللی" شهید سید علی حسینی خامنه‌ای؛ امام الوحدة، منادی القدس و شهید رمضان المبارک" تأکید کرد: جماعت اسلامی پاکستان شهادت آیت الله سید علی خامنه‌ای را فاجعه‌ای عظیم و مصیبتی بزرگ برای کل امت اسلامی می‌داند.

وی افزود: زندگی امام خامنه‌ای الگویی برای شجاعت و ثبات و استقامت است، شخصیتی که با ثبات و استقامت تا زمان شهادت بر اصول خود ایستادگی کرد.

مشاور امیر جماعت اسلامی پاکستان گفت: صدها هزار نفر در نماز اقامه‌شده برای شهید آیت الله خامنه‌ای توسط جماعت اسلامی در مناطق مختلف پاکستان حضور یافتند و جمعه‌ی گذشته نیز در روز جهانی قدس در سراسر کشور تظاهراتی گسترده برگزار شد و شرکت کنندگان در تظاهرات حملات تجاوزکارانه به ایران را محکوم کردند.

دکتر پراچه خاطرنشان کرد: تجاوز آمریکایی و اسرائیلی علیه ایران در ادامه‌ی تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه غزه و فلسطین است.

مشاور امیر جماعت اسلامی پاکستان گفت: ملت پاکستان در کنار ملت ایران قرار دارد و حمایت خود را از آیت الله مجبتی خامنه‌ای اعلام می‌کند.

کد خبر 6776696
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سپاسگزاریم از شما
    • IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      لبیک یا خامنه ای ♥️😍👍🏻
    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      1 0
      پاسخ
      پاکستان نباید بدون هماهنگی با طالبان به افغانستان حمله کند یک کمیته مشترک ضد تروریست تشگیل دهید و کشورهای همسایه روس و ایران و چین را هم به کمک بگیرید و ریشه تروریست را از منطقه بکنید

