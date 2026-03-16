به گزارش خبرنگار مهر، فرید احمد پراچه "، مشاور امیر جماعت اسلامی پاکستان در وبینار بینالمللی" شهید سید علی حسینی خامنهای؛ امام الوحدة، منادی القدس و شهید رمضان المبارک" تأکید کرد: جماعت اسلامی پاکستان شهادت آیت الله سید علی خامنهای را فاجعهای عظیم و مصیبتی بزرگ برای کل امت اسلامی میداند.
وی افزود: زندگی امام خامنهای الگویی برای شجاعت و ثبات و استقامت است، شخصیتی که با ثبات و استقامت تا زمان شهادت بر اصول خود ایستادگی کرد.
مشاور امیر جماعت اسلامی پاکستان گفت: صدها هزار نفر در نماز اقامهشده برای شهید آیت الله خامنهای توسط جماعت اسلامی در مناطق مختلف پاکستان حضور یافتند و جمعهی گذشته نیز در روز جهانی قدس در سراسر کشور تظاهراتی گسترده برگزار شد و شرکت کنندگان در تظاهرات حملات تجاوزکارانه به ایران را محکوم کردند.
دکتر پراچه خاطرنشان کرد: تجاوز آمریکایی و اسرائیلی علیه ایران در ادامهی تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه غزه و فلسطین است.
مشاور امیر جماعت اسلامی پاکستان گفت: ملت پاکستان در کنار ملت ایران قرار دارد و حمایت خود را از آیت الله مجبتی خامنهای اعلام میکند.
