تشییع و خاکسپاری ۳ شهیده در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه پیکر مطهر سه شهیده والامقام مهنیا حسن زاده، حاجیه پروین میرزائی و محنا حسن‌ زاده از دیار حسینی اردبیل که در پی حملات خصمانه آمریکای جنایت‌کار و اسرائیل کودک‌کش به شهادت رسیده بودند، در اردبیل تشییع شد.

این مراسم تشییع با حضور آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه اردبیل و اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد.

در آیین تشییع، حاضران با سردادن شعارهایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، بر ادامه راه شهدا و حمایت از حافظان نظم و امنیت تأکید کردند.

پیکر مطهر ۳شهیده پس از تشییع برای خاکسپاری به سمت بهشت زهرا(س) منتقل شد.