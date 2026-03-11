به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ الله‌نور کریمی‌تبار عصر چهارشنبه در اجتماع مردم ایلام ضمن تسلیت شهادت حضرت علی و قائد امت اسلامی،گفت: در بدترین شرایطی که برای کشور ما تصور می‌شد فقدان رهبر بزرگ انقلاب با آسان‌ترین وجه حل شد و خبرگان منتخب مردم شایسته‌ترین مجتهد فقیهی که بصیر، رزمنده، مجاهد، فرزند شهید، جانباز و آگاه به زمان انتخاب کردند.

وی افزود: انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای باران رحمتی بر قلب‌های ملت ایران بود که مایه آرامش امت اسلامی شد و عکس‌العمل دشمن نشان داد که این انتخاب، انتخاب درستی بود و همان خط امامین انقلاب را ادامه خواهد داد.

امام‌جمعه ایلام گفت: الان در وضعیت خوبی قرار داریم و با استقبال گسترده مردمی هم مواجه هستیم و مردم به خیابان آمدند، بیعت کردند و شعار دادند و همان امام ما جوان‌تر شده و این مسیر را ادامه خواهد داد.