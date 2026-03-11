۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

کریمی تبار: انتخاب رهبر معظم انقلاب باران رحمت بر دل‌ها شد

ایلام - امام‌جمعه ایلام گفت: انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای باران رحمتی بر قلب‌های ملت ایران بود که مایه آرامش امت اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ الله‌نور کریمی‌تبار عصر چهارشنبه در اجتماع مردم ایلام ضمن تسلیت شهادت حضرت علی و قائد امت اسلامی،گفت: در بدترین شرایطی که برای کشور ما تصور می‌شد فقدان رهبر بزرگ انقلاب با آسان‌ترین وجه حل شد و خبرگان منتخب مردم شایسته‌ترین مجتهد فقیهی که بصیر، رزمنده، مجاهد، فرزند شهید، جانباز و آگاه به زمان انتخاب کردند.

وی افزود: انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای باران رحمتی بر قلب‌های ملت ایران بود که مایه آرامش امت اسلامی شد و عکس‌العمل دشمن نشان داد که این انتخاب، انتخاب درستی بود و همان خط امامین انقلاب را ادامه خواهد داد.

امام‌جمعه ایلام گفت: الان در وضعیت خوبی قرار داریم و با استقبال گسترده مردمی هم مواجه هستیم و مردم به خیابان آمدند، بیعت کردند و شعار دادند و همان امام ما جوان‌تر شده و این مسیر را ادامه خواهد داد.

