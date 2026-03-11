  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

آیین تشییع پیکر شهید مدافع وطن اصغر آقازاده در نمین برگزار می‌شود

آیین تشییع پیکر شهید مدافع وطن اصغر آقازاده در نمین برگزار می‌شود

نمین- آیین تشییع پیکر شهید مدافع وطن اصغر آقازاده ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز پنجشنبه( ۲۱ اسفند) با حضور مسؤولان شهرستانی و مردم شهیدپرور شهرستان نمین تشییع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری نمین با صدور اطلاعیه اعلام کرد:آیین تشییع پیکر شهید والامقام سرهنگ دوم اصغر آفازاده از شهدای مدافع وطن، ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز پنجشنبه( ۲۱ اسفند) با حضور مسؤولان شهرستانی و مردم شهیدپرور شهرستان نمین،(از مقابل مسجد جامع(مصلی) تا مزار شهدای گمنام شهر نمین) برگزار می‌شود و پیکر مطهر این شهید معزز پس از تشییع بر دوش مردم ولایتمدار شهرستان نمین، برای خاکسپاری به زادگاهش در روستای گرده منتقل خواهد شد.

شهید والامقام سرهنگ دوم اصغر آقازاده در جریان حمله وحشیانه رژیم جعلی صهیونیستی به گرمدره استان البرز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

کد خبر 6772036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها