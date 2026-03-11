به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری نمین با صدور اطلاعیه اعلام کرد:آیین تشییع پیکر شهید والامقام سرهنگ دوم اصغر آفازاده از شهدای مدافع وطن، ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز پنجشنبه( ۲۱ اسفند) با حضور مسؤولان شهرستانی و مردم شهیدپرور شهرستان نمین،(از مقابل مسجد جامع(مصلی) تا مزار شهدای گمنام شهر نمین) برگزار می‌شود و پیکر مطهر این شهید معزز پس از تشییع بر دوش مردم ولایتمدار شهرستان نمین، برای خاکسپاری به زادگاهش در روستای گرده منتقل خواهد شد.

شهید والامقام سرهنگ دوم اصغر آقازاده در جریان حمله وحشیانه رژیم جعلی صهیونیستی به گرمدره استان البرز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.