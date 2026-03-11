رسانه‌ صهیونیست: ایران ممکن است پیروز جنگ باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه صهیونیستی معاریو اذعان ‌کرد که حزب‌الله همچنان زنده و فعال است و موشک‌هایش را به صورت دقیق به عمق سرزمین های اشغالی شلیک می کند.

این روزنامه اعتراف کرد که جنگ کنونی شبیه جنگ های گذشته نیست و از بسیاری جهات متفاوت است. تل آویو یک سال و نیم پیش تصور می کرد که موفق شده ضربه سختی به حزب‌الله وارد کند، اما حزب الله همچنان زنده و فعال است و موشک پرتاب می‌کند... شلیک موشک های آن هم تصادفی و پراکنده نیست، بلکه اطلاعات مهمی جمع‌آوری شده و دقت موشک‌های دوربرد، دقت اصابت ها را بیشتر می کند.

این روزنامه افزود: این نگرانی وجود دارد که هرچه زمان بگذرد، این مفهوم در جهان تثبیت شود که این یک جنگ فرسایشی است.

معاریو هشدار داد که ورود به جنگ فرسایشی ممکن است نتیجه‌ای برعکس داشته باشد، چرا که ایران یاد می گیرد که چگونه بقای خود را در سایه جنگ حفظ کند.

این روزنامه افزود: در چنین حالتی، ایران ممکن است از این جنگ قوی‌تر و حتی شاید پیروز خارج شود.