بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران پیرامون شرایط کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران پیرامون شرایط کنونی کشور بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«وَسَتَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ أَنْ یَأْمَنُوکُمْ وَیَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ کُلَّ مَا رُدُّوا إِلَی الْفِتْنَةِ أُرْکِسُوا فِیهَا فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوکُمْ وَیُلْقُوا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ وَیَکُفُّوا أَیْدِیَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِکُمْ جَعَلْنَا لَکُمْ عَلَیْهِمْ سُلْطَانًا مُبِینًا»
به زودی گروهی دیگر را مییابید که میخواهند با پیمان مدارا از جنگ از ناحیه شما و قوم مشرک خود ایمن و آسوده باشند، ولی اینان به خاطر خیانت باطنشان نسبت به پیمانهایشان مورد اطمینان نیستند، به همین سبب هر بار به فتنه و جنگ با مسلمانان دعوت شدند، با سر در آن فرو میافتند. پس اگر از جنگ با شما کناره نگرفتند و پیشنهاد صلح و آشتی نکردند و بر ضد شما دست از فتنه و آشوب برنداشتند، آنان را هر جا یافتید بگیرید و بکشید؛ اینانند که ما برای شما نسبت به گرفتن و کشتن آنان دلیلی روشن و آشکار قرار دادهایم. (سوره نساء)
بار دیگر ضایعه عظیم و جبرانناپذیر فقدان رهبر شهید انقلاب اسلامی را به ملت بزرگ ایران، شیعیان و مسلمانان عالم و تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض میکنیم.
آن بزرگمرد تاریخ، در تمام مدت حیات مبارکش، اندیشه روشن خود از اسلام را با میدان سیاست و مدیریت جامعه درآمیخت، عبادتهای سحرگاه محراب را با میدان مجاهدت در روزهای پرالتهاب زمانه خویش پیوند زد و غایت شفقت نسبت به مستضعفان عالم را در کنار نهایت دشمنی و مخاصمه با گردنکشان عالم به نمایش گذاشت و اینچنین با تجمیع اضداد که فقط از مردان خدا برمیآید، تجسم ایمان در این عصر شیطانی گشت.
بیش از شش دهه مجاهدت خالصانه آن مجاهد شهید در عرصههای گوناگون انقلاب اسلامی نظیر استقلال کشور، پیشرفت علمی، عزت ملی و مقاومت در برابر سلطهطلبی و نظامسازی هوشمندانه تا جایی که با الهام از آموزههای ایشان و در غیاب حضرتش در برههای از گذشته، مردم خود رهبر شدند، سرمایهای تمدنی برای این کشور به یادگار نهاد.
بیگمان صیانت از این میراث بزرگ، تنها در بزرگداشت نام او خلاصه نمیشود بلکه امروز نقطه آغازینی است تا آنچنان که شایسته است مکتب خامنهای شهید را به جهانیان عرضه کنیم.
اکنون بزرگترین جامعه نخبگانی و اندیشمندانه حوزویان و دانشگاهیان جهان اسلام است که مکتب خامنهای شهید را تبیین و تحقق مکتب فکری ایشان درباره کشور را که نقشه راه تمدن ایران عزیز است، دنبال کنند.
در این زمان و بعد از تجربه جنگ و همانگونه که رهبر شهیدمان گفت، سختیها و مصائب جانکاه اگر موجب آغاز بعثت مردم و حرکت پیامبرگونه آنان شده است، کشور بیش از هر زمان دیگری مستلزم تغییرات بنیادین و بازخوانی راهبردهای خود در عرصه سیاستهای داخلی و خارجی است.
بیتردید بستر اصلی این تغییرات بنیادین، نگاه صحیح، دقیق و عمیق مسئولین به حوادث اخیر و سرمایههای ایجاد شده از دل آن میباشد که باید در چارچوب معادلات نظم نوین جهانی و وعدههای صادق الهی شکل بگیرد. مسلم است که ملت مصیبتدیده، مسئولینی بعثتیافته را در رأس امور خود میخواهند تا از ایشان و مطالباتشان عقب نمانده و بتوانند این برانگیختگی بینظیر و فضای جدید ایجاد شده در کشور را نمایندگی کنند.
در عرصه سیاستهای داخلی، عنایت به مسائل ذیل قابل توجه است
۱- نخستین ضرورت، حفظ و تقویت انسجام ملی است؛ اتحادی که در مکتب خامنهای شهید مقدس شمرده میشود و به اذعان دوست و دشمن، مهمترین عامل پیروزی و پابرجا ماندن شجره طیبه انقلاب اسلامی در حوادث اخیر به شمار میرود.
۲- مبارزه بیامان با فساد، رانت، انحصارطلبی، مافیاهای قبضهکننده قدرت و ثروت در دولت، مجلس، قوه قضائیه، سایر دستگاهها و رسانهها و از هم گسلاندن لابیهای متمرکزکننده کسب مسئولیت و منصب، مطالبهای ملی و انقلابی است که تحقق آن میتواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تقویت کند.
۳- توسعه پایدار کشور جز با تکیه بر علم، فناوری و توانمندیهای درونزا ممکن نخواهد بود. پاسداشت منزلت دانشمندان، پژوهشگران و جوانان نخبه، ضرورتی راهبردی برای ساخت آینده ایران است که توجه به آن اگر در مکتب خامنهای شهید و نگاه تمدنی او تعریف نشود، روزهای جنگ و غیر جنگ نمیشناسد؛ یعنی آنکه نباید سایه جنگ باعث توقف جریان آموزش و تولید علم شود.
۴- از همه مسئولان انتظار میرود با روحیهای جهادی، تلاش خود را چندین برابر گذاشته سازند؛ از اقدامات نمایشی، رقابتهای تبلیغاتی و گزارشسازیهای رسانهای غیر مخلصانه پرهیز کنند و همه توان خود را صرف حل واقعی مسائل مردم نمایند.
در باب سیاست خارجی نیز لازم است نکات زیر مورد توجه مسئولین نظام قرار گیرد:
۱- مسئولین و فرماندهان دلسوز کشور باید با درک عمیق از تحولات جدید و معادلات بازآرایی شده در سطح منطقه و جهان و نیز شناخت درست از جایگاه بلند ایران در این معادلات، با اقتدا به مکتب خامنهای شهید، به قدرت عظیم مردمی نظام تکیه کرده، از قدرتهای فرسوده جهانی نهراسند و محاسبه کردن با معادلات منسوخ جهانی را کنار بگذارند.
۲- مسئولین امر لازم است، با آگاهی از تلاش دشمن برای لبنانیزه کردن ایران، با این طرح شوم به طور مؤثر مقابله کنند. دشمن تلاش دارد تا با نگه داشتن سایه جنگ دائمی بر سر ملت، اجبار طولانیمدت مسئولین به رعایت پروتکلهای حفاظتی و ایجاد محدودیت در انجام وظایف ایشان، ناتوانی مردم را هدف قرار دهد. در این راستا اقدامات عملیاتی مقابله باید توسط مسئولین صورت پذیرد که متأسفانه در طول یکسال گذشته و بعد از جنگ ۱۲ روزه علیرغم ضربات کمبود نیروهای مسلح به دشمن، آنطور که باید در خصوص حذف شخصیتها پاسخ مؤثری مشاهده نشده؛ اقداماتی پیشدستانه و غیرقابل پیشبینی در تقابل با متخصصین و دنبالهروهای متجاوز آنان در منطقه لازم است تا این پیام را به دنیا مخابره کند که پس از به شهادت رساندن مرجع عظیمالشأن عالم تشیع و ترور شخص اول این مملکت، و نیز...
متن مکتوب تصویر:
جنایتهای جنایتکار مبنا و ناشی از دشمنی نظام جمهوری اسلامی ایران دیگر نباید به تعارفات مجمل بینالمللی محدود بود و الفاظ نخنماشدهای مانند حسن همجواری یا همسایگانی که با میزبانی از نشستگاه و حوزههای ترور رژیم صهیونیستی، در قتل امام شهید و مردم بیگناه دست داشتهاند را از ادبیات سیاسی خود حذف خواهد کرد. میبایست تمام منافع کشورهای متخاصم و اذناب منطقهایشان در راستای انتقام این خونهای به ناحق ریخته شده، هدف مشروع جمهوری اسلامی شمرده شود و به هیچ کس، از سیاستمداران داخل کشور گرفته تا میانجیگران بینالمللی، اجازه داده نشود تا بر سر این خونهای پاک، با الفاظ دیپلماتیک و بهانههای واهی معامله کنند.
۳- آنچه که حرف دل ملت داغدار و خیل میلیونی تشییعکنندگان میباشد آن است که امامکشی و کودککشی در آب و خاک ایران، نباید امری سهل، تکرارپذیر و بدون هزینهی سنگین جلوه داده شود. بیشک هزینه این اقدامات علاوه بر قصاص و اعدام عاملین ترور یعنی ترامپ و نتانیاهو و پستتر از حیوان و سایر عوامل جنایت باید هزینه سنگین و ویرانگر برای کشورهایی باشد که با مشارکت در قتل امام شهید برای شیطانی عالم دم تکان دادهاند. در این مسیر هر مسئولی که بخواهد ولو در ظاهر منطقی و به بهانه مصلحت کشور و سازندگی، دم از دوستی و مصالحه با آمریکا و اسرائیل یا حتی رعایت اصول دیپلماتیک در مقابل عوامل ترور بزند، در پیشگاه ملت مقبول نخواهد بود. قدر مسلم مسیر امنیت پایدار از شاهراه انتقام و قتل عوامل ترور خواهد گذشت نه از مسیر التماس و کوتاه آمدن!
این شاهراه حیاتی اگرچه با شور و شعارهای مردم در مراسم وداع و بدرقه امام شهید باز شده اما امتداد آن نیازمند انجام اقدامات ذیل از سوی دستگاههای مسئول میباشد:
۳-۱ تهیه و انتشار فهرست اسامی عوامل ترور توسط نهادهای اطلاعاتی و قضایی
۳-۲ انتشار اطلاعیه جهانی «برائت برای اجرای قصاص» توسط نهادهای اطلاعاتی و قوه قضائیه
۳-۳ انتشار اطلاعیه جهانی فراخوان برای اجرای قصاص توسط نهادهای اطلاعاتی و قوه قضائیه
۳-۴ ایجاد و تأمین مالی صندوق مردمی پاداش اجرای قصاص توسط نهادهای بیمهگر و مدنی
۳-۵ مطالبه عملی از مسئولان در صداوسیما و رسانهها
۳-۶ تبیین شرعی و صدور فتوای قتل و قصاص عوامل ترور توسط علمای دینی
۳-۷ اعلام رسمی موضع ایران برای اجرای قصاص توسط رئیس جمهور و رئیس مجلس
۳-۸ تصویب قانون در مجلس با تعیین وظایف نهادها در راستای اجرای قصاص
۳-۹ برگزاری دادگاه داخلی و پیگیری آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه
۳-۱۰ پیگیری و اقدام عملی قضایی در محاکم بینالمللی توسط وزارت خارجه و قوه قضائیه
۳-۱۱ اعلام موضع و گزارشدهی شفاف شهام در خصوص پیشبرد پرونده قصاص
۴- نکته حائز اهمیت دیگر آن است که تا ماشین ترور رژیم صهیونیستی از کار نیفتد، تغییر چشمگیری در معادلات جنگ و توازن قدرت رخ نخواهد داد. آنچنان که پس از ترور جمعی از فرماندهان سطح اول مملکتی در جنگ ۱۲ روزه و عدم انجام اقدامات مؤثر متقابل، کار به آنجا رسید که به شهادت رساندن رهبری و خانواده ایشان برای آمریکا و رژیم صهیونی آسان جلوه کرد. در این بین، تجربه سی ساله حزبالله لبنان که در تخاصم هرروزه و چند ده ساله با اسرائیل بوده است میتواند الگوی خوبی باشد.
پس از ترور مذبوحانه شهید گرانقدر سید عباس موسوی، دبیر کل حزب الله لبنان، در سال ۱۳۷۰ هجری شمسی، مجموعهای از اقدامات متقابل و به درک کامل کردن صهیونیستها در هرجایی که در دسترس بودند با هدایت و فرماندهی و نبوغآمیز شهید عماد مغنیه، به مدت سی سال جرئت و جسارت ترور را از رژیم صهیونی گرفت.
نظر به این تجربیات گرانبها و به مصداق آیه شریفه «وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ» هیچکجای این کره خاکی نباید امنیت داشتهباشند، نه در سرزمینهای اشغالی، نه در سفارتخانهها، نه در فرودگاهها و نه در کشورهای همسایه!
به طور قطع اگر به راهبرد اساسی خمینی کبیر که فرمود «باید هستههای مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد» عمل شده بود تحقق این مهم از دسترس خارج نبود.
آنچه مسلم است بدون در نظر انداختن ترور رژیم صهیونیستی بوسیله مقابلهبهمثل و بدون برخورد انقلابی و متوازن با قاتلین امام شهید خود به آمریکا و چه در اروپا و چه در کشورهای خائن و مزدور منطقه، نمیتوان کشور را از وضعیت کنونی بیرون طراحی کرده است خارج کرد.
۵- مذاکره با آمریکا با روشهای قبلی بیش از ۳۰ سال است که انجام میشود و نهایتاً به شهادت امام امت و فرماندهان منجر شدهاست فلذا مذاکره زمانی شرافتمندانه و عزتمندانه است که همزمان با عملیاتهای مقابلهبهمثل و انتقامجویانه انجام شود. همانطور که دشمن در قاموس خود مذاکره را با حفظ اهرم جنگ پیش میبرد. حال آنکه ما براساس آموزههای قرآنی به این امر اولیتریم که فرمود «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ» لذا ضمن احترام به همه مسئولین کشور و تقدیر از زحمات تیمهای مذاکرهکننده و با آنکه هرگونه اهانت و رفتارهای خارج از ادب با مسئولین کشور در شرایط فعلی را طرح و توطئه دشمن دانسته و آن را محکوم میکنیم، اما به مسئولین هم گوشزد میکنیم متناسب با مقام ملت میهن شده و سرمایه اجتماعی عظیم را با دشمنشناسی، کیفر متناسب، ضعف و ترس و دودلی نسبت به دشمن را از خود دور سازند.
در پایان، ضمن تجدید عهد با آرمانهای بلند خمینی کبیر و خامنهای شهید «اعلی الله مقامهما» و بیعت مجدد با رهبر انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای اعلام میداریم که در مسیر اعتلای ایران اسلامی، ارتقای سلامت جامعه، پیشرفت علمی، تربیت نیروی انسانی متعهد و دفاع از منافع ملی، تا پای جان در کنار ملت بزرگ ایران خواهیم ایستاد.
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