جبرائیلی: حیات به رودخانه قره سو بازگشت

عسگر جبرائیلی در گفت و گو باخبرنگار مهر، با بیان اینکه رودخانه قره سو حاشیه روستای نوجه ده در سال های اخیر بعلت تخلیه پساب آلوده واحدهای صنعتی و تصفیه خانه شهرک صنعتی۲، محل شکایت مردمی از آلودگی و سیاه شدن آب این رودخانه و بوی نامطبوع بود اظهار کرد: با اقداماتی که در دو سال اخیر توسط حفاظت محیط زیست و آب منطقه ای و مدیریت شهرک صنعتی صورت گرفته و با پیگیری های مکرر دادستانی و فرمانداری شهرستان و گروهای مردم نهاد و با بارش رحمت الهی ، جان دوباره و حیات به ایت رودخانه بازگشته است.

وی افزود: با اقدامات انجام گرفته دیگر خبری از بوی نامطبوع و رنگ سیاه رودخانه نیست، مشاهده صدای قطعه پرنده مهاجر از گونه های مختلف از جمله کاکایی، پرستوی دریایی، آبچیلک و انواع حواصیل نشان دهنده بازگشت دوباره حیات به این رودخانه است.