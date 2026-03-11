بیعت مجمع نمایندگان کرمانشاه با رهبر جدید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای، جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کرده و بر ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان تأکید کردند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انتخاب شایسته و مقتدرانه حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، فصلی نو در مسیر اقتدار، ثبات و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گشود.
این انتخاب هوشمندانه که مبین درایت مجمع خبرگان ملت و نشانه تداوم خط اصیل ولایت و آرمانهای بلند امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است، مایه مباهات و آرامش خاطر امت اسلام و ملت سلحشور ایران گردید. یقیناً حضور ایشان در این جایگاه رفیع با تکیه بر فقاهت، بصیرت و روحیه انقلابی، ضامن تقویت بیش از پیش وحدت ملی و استمرار پیروزیهای جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی خواهد بود. مجمع نمایندگان استان کرمانشاه به نمایندگی از مردم شریف، غیور و مرزدار استان، این انتخاب مبارک را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، بیت معظم له و عموم ملت ایران تبریک و تهنیت عرض نموده؛ ضمن تجدید میثاق با آرمانهای نظام، از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات و سلامتی رهبر عزیز انقلاب را در مسیر هدایت کشتی انقلاب به سوی قلههای افتخار مسئلت مینماید.
مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی
نظر شما