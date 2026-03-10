به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه با صدور بیانیه‌ای بیعت خود را با رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (بقره: ۱۰۶)

همزمانی شب‌های قدر، با شب قدر انقلاب اسلامی و انتخاب شایسته و هوشمندانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به عنوان سومین رهبر معظم نظام انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین توسط مجلس خبرگان رهبری، نشانه‌ای روشن از مدد الهی و امتداد اراده مستحکم ملت بزرگ ایران در مسیر نورانی انقلاب اسلامی است

این انتخاب در شرایطی حساس و در میانه تهدیدات سنگین دشمنان قسم‌خورده اسلام و ایران از آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی صورت پذیرفت که نمایندگان خبرگان، با شجاعت و بدون توجه به فشارها و توطئه‌های استکبار جهانی و بمباران متعدد مراکز مرتبط با مجلس خبرگان رهبری در تهران و قم، به وظیفه شرعی و ملی خود طبق اصول قانون اساسی عمل کردند.

شورای عالی حوزه‌های علمیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، به ویژه قائد شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره) و دیگر مجاهدان به خون خفته در راه عزت و استقلال انقلاب اسلامی ایران و با تجلیل از زحمات بی‌دریغ مجاهدان، به ویژه نیروهای مسلح غیور و پاسداران انقلاب اسلامی که در برابر تجاوزات وحشیانه دشمن آمریکایی- صهیونی ایستادگی کردند، اعلام می‌دارد این انتخاب مبارک مجلس محترم خبرگان رهبری، نویدبخش دوره‌ای جدید از اقتدار، پیشرفت همه‌جانبه و تحکیم عدالت در سایه وحدت ملی و مقاومت است، إن‌شاءالله.

دستاوردهای ارزشمند دوران رهبری شهید امام خامنه‌ای (قدس سره)، مبانی استوار برای ادامه این راه فراهم آورده و با درایت و مدیریت حکیمانه این خلف صالح، افق‌های روشن‌تری از استقلال پایدار، پیشرفت علمی-فناوری و عزت جهانی در انتظار ملت ایران خواهد بود.

در این برهه حساس که نظام اسلامی در برابر تمامیت جریان باطل قرار دارد، وحدت حول محور ولایت فقیه بیش از همیشه یک ضرورت و فریضه است؛ شورای عالی حوزه‌های علمیه، حمایت صریح و قاطع خویش را از رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) اعلام می‌کند و همه آحاد ملت، نخبگان، جوانان انقلابی و طیف‌ها و گروه‌ها و اقوام مختلف به خصوص طبقات مختلف روحانیت و فضلای حوزوی و علمای بلاد را به حمایت همه‌جانبه، تلاش مضاعف و تبعیت مخلصانه از ایشان برای تحقق آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید فرا می‌خواند.

بی‌تردید با اتکال به خداوند متعال، عنایات حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)، ملت ایران از این پیچ تاریخی نیز با سربلندی عبور خواهد کرد و شاهد پیروزی نهایی جبهه حق بر جبهه استکبار و صهیونیسم خواهیم بود.

ضمن اعلام بیعتِ با جان و دل با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته)، از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون ایشان و سربلندی ملت شریف ایران را مسئلت داریم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

شورای عالی حوزه‌های علمیه