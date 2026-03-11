به گزارش خبرگزاری مهر، احزاب، گروه‌های سیاسی و جامعه ورزش استان بوشهر در بیانیه‌های جداگانه با حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ولی امر مسلمین بیعت کردند.

در بیانیه حزب جامعه زنان انقلاب اسلامی شعبه استان بوشهر آمده است: ضمن استقبال از بیانیه مورخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ مجلس خبرگان رهبری، انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، ملت غیور ایران اسلامی و به ویژه مردم شریف و انقلابی استان بوشهر تبریک و تهنیت عرض می‌کند.

اینجانبان با تأسی به منش و مرامنامه حزب که بر پایه ارزش‌های اولیه انقلاب و توسعه و تحکیم مبانی اسلام ناب محمدی (ص) استوار است، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام راحل و شهدای گرانقدر، بر تداوم راه پرافتخار ولایت تأکید می‌ورزیم.

بیانیه هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان بوشهر

در بیانیه هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان هم آمده است: در این لحظات سخت، ضمن محکوم کردن هرگونه جنجال‌افروزی و اختلاف‌تراشی، اعلام می‌داریم که هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان بوشهر، با تمام توان در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبر جدید انقلاب، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، خواهد ایستاد.

ورزشکاران استان بوشهر، با حفظ وحدت و انسجام، به ترویج فرهنگ پهلوانی و ارزش‌های اخلاقی در جامعه کمک خواهند کرد و با افتخار، پرچم ایران را در میادین ملی و بین‌المللی به اهتزاز درخواهند آورد.

از درگاه خداوند متعال، برای رهبر معظم انقلاب، شهادت آن حضرت را استدعاء داریم و برای رهبر جدید، توفیقات الهی و سربلندی روزافزون را خواهانیم.

بیانیه جامعه ورزش و جوانان شهرستان دشتستان

جامعه ورزش و جوانان شهرستان دشتستان هم در پی انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: جامعه ورزش و جوانان شهرستان دشتستان با تکیه بر توان اجرایی و مردمی خود، همچون گذشته برای سربلندی ایران عزیز تلاش خواهد کرد و بی‌گمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در ادامه راه امام خمینی (ره) و رهبر شهید (ره)، حامی ایران اسلامی در جهت توسعه ورزش و امور جوانان خواهند بود. در پایان از درگاه ایزد منان برای آن خلف صالح، طول عمر با عزت و توفیقات روزافزون و برای مردم شریف ایران و رزمندگان اسلام سربلندی و توفیق برای ساختن ایرانی پیشرفته و مستقل آرزومندیم.

بیانیه رئیس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی استان بوشهر (گام دوم)

در این بیانیه آمده است: سلام خداوند به روح ملکوتی قائد امت، امام شهید آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای و درود به محضر حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهان و رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران

ملت رشید ایران تمام قد، رهرو آرمان‌های امام شهیدمان ، و پشت سر فرمانده کل قوا ایستاده‌اند و از اقدام متقابل و خونخواهی علیه آمریکای جهانخوار و صهیونیست کودک کش قاطعانه حمایت می‌کند.

بدین‌وسیله ابراز سپاس و حمد الهی بر تداوم فیض ولایت در جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شایسته‌ی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) را به عنوان سومین رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کند.

بی‌تردید، در سایه زعامت حکیمانه‌ی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، ملت ایران افق‌های تازه‌ای از عزت، اقتدار، عدالت و پیشرفت را تجربه خواهد کرد و پرچم این نهضت الهی باصلابت‌تر از همیشه در اهتزاز خواهد بود.

بیانیه فرزندان شاهد شاغل در سازمان پزشکی قانونی

در برهه‌ای حساس از تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب شکوهمند اسلامی، بار دیگر دست قدرت الهی از آستین مجلس خبرگان رهبری بیرون آمد تا با تصمیمی مقتدرانه و مبتنی بر اصول مترقی قانون اساسی، استمرار حرکت کشتی نظام اسلامی را در مسیر آرمان‌های والای امام راحل (ره) و شهیدان والامقام ایران اسلامی تضمین نماید.

ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی در یکی از مهمترین صعودهای خود به سمت قله سربلندی و افتخار، با بصیرت مثال زدنی و انسجام ملی، حرکت خروشان خود را در سایه ولایت مداری طی می‌کنند.

ما فرزندان و یادگاران شاهد شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور در مسیر رسالت تکلیف و تعهدِخدمت و پیروی از ولایت مطلقه فقیه، با قلبی آکنده از اندوه برای فقدان عالم مجاهد و رهبر فرزانه و پدر شهیدمان ، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، رجای واثق به استمرار مسیر نورانی انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و استعمار، با انتخاب فقیه عالیقدر، اندیشمند جوان و آگاه به مسائل زمان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله العالی) از سوی مجلس خبرگان رهبری با اکثریت آراء را به محضر ملت بزرگ ایران، امت اسلامی و تمامی آزادگان و ایثارگران تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

ما فرزندان شاهد شاغل در سازمان پزشکی قانونی در جوار اعضای ولایت‌مدار در خیمه مجاهدان ایثار و شهادت ضمن میثاق و ارادت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، از درگاه خداوند متعال دوام عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی را مسئلت کرده و تأکید می‌کنیم که پرچم خدمت خالصانه و خاضعانه، همچنان با قدرت در سراسر میهن اسلامی برافراشته خواهد ماند.