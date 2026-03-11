به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد اسماعیل‌ زاده مهم ‌ترین مساله برای بیماران مبتلا به دیابت در شرایط جنگی را حفظ نظم در زمان مصرف دارو یا تزریق انسولین دانست و گفت: در این شرایط به دلیل تعطیلی‌ ها و تغییر سبک زندگی، برخی افراد دیرتر از خواب بیدار می‌ شوند که همین موضوع می‌ تواند باعث تغییر ساعت مصرف دارو و در نتیجه اختلال در کنترل قند خون شود.

وی افزود: توصیه می ‌شود افراد شب ‌ها زودتر بخوابند تا بتوانند صبح مانند روزهای عادی از خواب بیدار شوند و دارو یا انسولین خود را در زمان مقرر مصرف کنند تا از نوسانات قند خون و آسیب به بدن جلوگیری شود.

به گفته اسماعیل زاده در شرایط بحران، به دلیل کاهش تحرک، ماندن طولانی ‌مدت در منزل و استرس‌ های ناشی از جنگ، احتمال افزایش دریافت مواد غذایی و در نتیجه افزایش وزن بیشتر می ‌شود. این موضوع می‌ تواند کنترل قند خون را برای بیماران دیابتی دشوارتر کند.

وی توصیه کرد: افراد حتی در فضای خانه، روزانه دو نوبت فعالیت بدنی سبک تا متوسط یا نرمش داشته باشند و از ریزه‌ خواری و مصرف بی‌ رویه مواد غذایی پرهیز کنند.

اسماعیل‌ زاده همچنین به تاثیر استرس بر افزایش قند خون اشاره کرد و گفت: در صورت تجربه استرس ناشی از شرایط جنگی، افراد بهتر است با روان‌شناس مشورت کنند، زیرا استرس زیاد می‌ تواند باعث افزایش قند خون و به خطر افتادن سلامت افراد شود. برای دریافت مشاوره رایگان روان ‌شناسی نیز می‌ توان با شماره ۴۰۳۰ تماس گرفت.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به نگهداری مواد غذایی در شرایط قطعی برق، یادآور شد: در صورت قطع برق و از کار افتادن فریزرها، یکی از روش‌ های سنتی و مؤثر برای نگهداری گوشت، نمک‌ سود کردن است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت توضیح داد: در روش خشک، گوشت به طور کامل با نمک پوشانده می ‌شود و در روش تر نیز گوشت در محلول آب‌ نمک غلیظ قرار می‌ گیرد. همچنین می‌ توان مواد غذایی را در کیسه ‌های ضخیم یا ظروف درب‌ دار و در محیط خشک و خنک نگهداری کرد.

اسماعیل زاده در پایان تاکید کرد: در صورت استفاده از روش نمک ‌سود کردن، باید پیش از مصرف، گوشت کاملاً شسته شود تا نمک اضافی آن از بین برود. با این روش ‌ها می ‌توان گوشت را تا حدود چهار ماه نگهداری کرد.