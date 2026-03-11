به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان از زمان آغاز جنگ تاکنون بیش از ۸۵۰ موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کرده است.
این منبع رسانه ای صهیونیستی تاکید کرد که حزب الله در حال حاضر تلاش میکند با افزایش حملات موشکی به شهرکهای خط مقدم در شمال فلسطین اشغالی، معادله جدیدی در برابر تلآویو ایجاد کند.
تلویزیون اسرائیل هدف از این اقدام را تأثیرگذاری بر تصمیم شهرکنشینانی عنوان شده که پس از تخلیه مناطق مرزی، قصد بازگشت به این مناطق را دارند.
در همین راستا در ۲۴ ساعت گذشته آژیرهای هشدار به طور پیوسته در شهر کریات شمونه به صدا درآمده و همزمان تبادل آتش توپخانهای و عملیات نظامی در طول مرز ادامه داشته است. گزارشهایی نیز از اقدام حزب الله در شلیک موشکهای ضد زره به سمت نیروهای اسرائیلی منتشر شده است.
بنا بر اعلام تلویزیون اسرائیل، شهرکنشینان مناطق شمالی فلسطین اشغالی در وضعیت اضطراب دائمی قرار دارند و به صورت متوالی از چند ده دقیقه تا چند ساعت را در پناهگاهها سپری میکنند.
