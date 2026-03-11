۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

قراردادهای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۶ ماه تمدید می‌شود

معاونت آموزشی وزارت بهداشت قراردادهای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی را ۶ ماه تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، بر اساس ابلاغیه ای از این معاونت، آن دسته از اعضای هیئت علمی که مدت قرارداد آن‌ها (شامل تعهدات، ضریب کا و تبصره ۷ ماده ۱۴) در اسفند ماه ۱۴۰۴ یا فروردین ماه ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد و نیازمند اخذ مجوز از این وزارتخانه هستند، می‌توانند نسبت به تمدید قرارداد خود اقدام کنند.

در این دستورالعمل تأکید شده است که دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، پس از دریافت درخواست تمدید از سوی اعضای هیئت علمی و ذکر زمان دقیق پایان قرارداد، می‌توانند با هماهنگی مرکز جذب، امور اعضای هیئت علمی و نخبگان این معاونت، نسبت به تمدید قرارداد این اساتید به مدت ۶ ماه اقدام کنند.

ندا نظری

