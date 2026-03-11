بیعت خانواده بزرگ تبلیغات اسلامی سمنان با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده نهضت تبلیغات اسلامی درباره انتخاب آیت‌الله خامنه ای به‌عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد که به این شرح است:

محضر مبارک رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله‌تعالی)

مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی به‌عنوان نهاد برآمده از متن انقلاب و اراده ولی‌فقیه، با ارج نهادن به انتخاب شایسته مجلس خبرگان رهبری و ادراک شرایط خطیر کشور، با تمام توان و ظرفیت خود در سراسر میهن اسلامی، مراتب بیعت خود را با آن «فقیه فرهیخته»، «رهبر شایسته» و «ولی‌فقیه مجاهد» اعلام کرده و با شوق و افتخار بنا به حکم کلام الله مجید عرضه می‌داریم:

﴿الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکَفَیٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا﴾

کسانی که پیام‌های خدا را می‌رسانند و از او می‌ترسند و از هیچ کس جز او نمی‌ترسند، و خدا برای حسابرسی کافی است.

بر آنیم که این آیه شریفه، رسالت خطیر مبلغان دین را ترسیم می‌کند: ابلاغ پیام الهی، خشیت از خداوند و شجاعت در برابر غیر او. این همان منشوری است که رهبر فقید و شهیدمان، آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، در سراسر حیات پربرکت خویش بدان پایبند بود.

رهبر شهید ما که عمر شریف خود را در مسیر تبلیغ دین و جهاد تبیین سپری کرد، با تأسی به همین آیه، در برابر طوفان‌های استکبار و تحریف‌های دشمنان، چون کوهی استوار ایستاد و هرگز از تلاش برای روشنگری و امیدآفرینی در جامعه اسلامی فروگذار نکرد. ایشان با احیای فریضه «جهاد تبیین»، بر ضرورت مقابله با تحریف حقایق انقلاب اسلامی در برابر هجمه‌های دشمن برای ناامیدسازی نسل جوان تأکید داشتند و خود اسوه کامل این جهاد بودند.

بر همین اساس ما با شما که یادگار آن عزیز شهید و مفتخر به عنوان رزمنده دفاع مقدس، فرزند و برادر شهید هستید، عهد می‌بندیم که تا پای جان بر سر پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرامین رهبری ایستاده‌ایم.

در میدان جهاد تبیین، مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و ترویج فرهنگ ناب اسلامی، ادامه‌دهنده راه مکتب اسلام ناب امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر شهید و پیشگام و فداکار خواهیم بود.

زبان گویا و قلم رسای خود را در مسیر روشنگری و امیدآفرینی در جامعه، که میراث گران‌سنگ آن فقید سعید است، به کار خواهیم گرفت. با تمام قدرت در برابر جبهه استکبار و ایادی داخلی آنان که در پی تحریف انقلاب و ناامیدسازی نسل جوان هستند، صف‌آرایی خواهیم کرد.

از درگاه خداوند متعال، طول عمر باعزت و صحت و عافیت، توفیق روزافزون و سربلندی جنابعالی را در این مسئولیت خطیر و الهی مسئلت داریم و عهد می‌بندیم که تا آخرین قطره خون، پاسدار حریم ولایت و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و میراث گرانسنگ رهبر شهیدمان باشیم.