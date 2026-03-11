خرید و فروش مواد محترقه در پیشوا ممنوع اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه سید اکبر عربی،بعد از ظهر چهارشنبه، با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر برقراری نظم و امنیت پایدار، اعلام کرد: با توجه به حساسیت‌های امنیتی و به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار و حفظ آسایش عمومی، هرگونه خرید، فروش، نگهداری، حمل و استفاده از مواد محترقه، منفجره و آتش‌زا در سطح پیشوا به شدت ممنوع است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه استفاده از مواد محترقه در سال‌های گذشته منجر به بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری از جمله نقص عضو و مصدومیت‌های شدید به ویژه برای نوجوانان و جوانان شده است.

فرمانده انتظامی پیشوا با بیان اینکه پلیس با قاطعیت کامل با متخلفان برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: هرگونه تخطی از این ابلاغیه، اخلال در نظم و امنیت عمومی تلقی شده و برابر شدیدترین مجازات‌های قانونی با متخلفان برخورد می‌شود و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد پذیرفت.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تولید یا توزیع مواد محترقه غیرمجاز، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع نیروهای انتظامی برسانند.

عربی در پایان ضمن قدردانی از همکاری همیشگی مردم و کسبه محترم شهرستان پیشوا، از آنان به عنوان پشتیبانان اصلی کشور و حامیان نیروهای مسلح یاد کرد و خواستار همراهی مستمر آنان در تحقق نظم و امنیت پایدار شد.