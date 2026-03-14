کشف ۳۷ هزار عدد مواد محترقه در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر شفیعی از کشف ۳۷ هزار مواد محترقه و ۲۰۰ کیلو گرم مواد آتش‌زای خطرناک توسط ماموران انتظامی مرکز استان خبر داد.

وی افزود: از تاریخ ۲۰ اسفندماه، در چارچوب طرح مبارزه با فروش مواد محترقه، عملیات گسترده‌ای در سطح استان انجام شده است که برخورد پلیس با فروشندگان مواد آتش زا و خطرناک نیز همچنان ادامه دارد.

وی گفت: این کشفیات در قالب پرونده‌ای جداگانه ثبت و به مراجع قضایی ارسال شده که دستگیری‌هایی نیز در این ارتباط انجام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد به فروشندگان مواد رنگی و شیرینی‌فروشی‌ها هشدار داد که فروش مواد محترقه به کودکان، نه تنها باعث ترس و وحشت خانواده‌ها می‌شود، بلکه خطرات جدی برای سلامتی و امنیت آنها به همراه دارد.

شفیعی همچنین از خانواده‌ها خواست که در این ایام حساس جنگ، حضور کودکان خود را در مراسم‌های پایانی سال کنترل کنند و از آنها در برابر این مواد خطرناک محافظت نمایند.