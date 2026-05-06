به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، تفاهمنامه اتصال منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به شبکه راهآهن سراسری با هدف اجرای سیاستهای برنامه هفتم و افزایش سهم حملونقل ریلی، با حضور جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار امضا شد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، احداث حدود ۷ کیلومتر خط ریلی صنعتی و تجاری از محل انشعاب سوزن ایستگاه گرمسار در حوزه ادارهکل راهآهن تهران تا پایان سایت تخلیه و بارگیری منطقه ویژه گرمسار اجرا خواهد شد.
طبق این توافق، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار موظف به تملک اراضی، رفع معارضان، طراحی و اجرای خط ریلی همراه با سیستم سیگنالینگ، تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و نگهداری خطوط داخلی سایت شده است. همچنین این منطقه تعهد کرده است در سال نخست حداقل ۲۰۰ هزار تن و در سالهای دوم و سوم حداقل ۶۰۰ هزار تن بار ریلی جابهجا کند.
در مقابل، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران نیز مسئولیت صدور مجوز اتصال خط صنعتی و تجاری به ایستگاه گرمسار، برنامهریزی برای برقراری قطارهای برنامهای، پیگیری بهرهمندی از تسهیلات قانونی و واگذاری تجهیزات موردنیاز برای روسازی خط را برعهده خواهد داشت.
