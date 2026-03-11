فرماندار ری: امنیت پایدار حاصل جانفشانی نیروهای مسلح و بصیرت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور در جریان بازدید از وضعیت انتظامی و امنیتی منطقه، با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی و خالصانه کارکنان فراجا و نیروهای مخلص بسیج، به نمایندگی از اعضای شورای تأمین شهرستان، مراتب قدردانی و سلام گرم مردم شریف و قدرشناس ری را به این عزیزان ابلاغ کرد.

فرماندار ری با اشاره به جنایات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی در تجاوز به شهرها و روستاها و به شهادت رساندن جمعی از مردم مظلوم و نیز نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان ری، بر نقش بی‌بدیل فرماندهان و نیروهای مقتدر انتظامی، حماسه‌آفرینان سپاه و بسیج، ارتشیان غیور و سربازان گمنام امام زمان (عج) در مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی برای حفظ نظم و امنیت پایدار در این شهرستان تأکید کرد.

وی با اشاره به ثبات و امنیت مطلوب در سطح بخش‌های پنج‌گانه شهرستان ری، تصریح کرد: به فضل الهی، عنایت اهل بیت (ع) و توجهات خاصه حضرت ولی‌عصر (عج)، همچنین با جانفشانی‌های شبانه‌روزی نیروهای مسلح و امنیتی و در سایه پشتیبانی‌های بیدریغ و حضور همیشه در صحنه مردم مؤمن و انقلابی، تاکنون تمامی توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی خنثی شده است. این همدلی و بصیرت، نه‌تنها مایه دلگرمی دوستان، که موجب ناامیدی و درماندگی دشمنان ملت سرافراز ایران شده است.

سلیمان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای امام خمینی (ره) و مقام عظمای ولایت، خاطرنشان کرد: انتخاب عالم مجاهد و فرزند پاک حضرت زهرای اطهر (س)؛ حضرت آیت‌الله العظمی آقا سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در لیالی پربرکت قدر، نور امید و اطمینان را در دل‌های پاک ملت مسلمان ایران و آزادی‌خواهان جهان روشن ساخت.

فرماندار ری در پایان افزود: به زودی بیرق سرخ جهاد و خون‌خواهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به دستان پرتوان امام خامنه‌ای عزیز به دستان مبارک حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنافداه) سپرده شده و ریشه ظالمان و طاغوتیان جهان با ظهور منجی عالم بشریت برای همیشه خشک خواهد شد.