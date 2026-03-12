ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امروز؛ هشدار تشدید برف و باران

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در کشور گفت: پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری نشان می‌دهد امروز (پنجشنبه، ۲۱ اسفند) در برخی مناطق غرب، شمال‌غرب، نیمه غربی سواحل دریای خزر، جنوب شرق و ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز با ورود سامانه بارشی از غرب و جنوب‌غرب کشور، در نوار غربی، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس، مناطقی از جنوب، بخش‌هایی از مرکز و ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی بارش باران رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: فردا (جمعه، ۲۲ اسفند) شدت بارش‌ها افزایش می‌یابد و دامنه فعالیت این سامانه به سواحل دریای خزر، شرق و شمال‌شرق کشور نیز گسترش پیدا می‌کند.

ضیائیان تصریح کرد: روز شنبه (۲۳ اسفند) در برخی مناطق شرق و شمال‌شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود و همزمان با ورود سامانه بارشی دیگری از شمال‌غرب و غرب در این مناطق نیز بارش رخ خواهد داد.

وی یادآور شد: روز یکشنبه (۲۴ اسفند) با تقویت و گسترش سامانه بارشی، در شمال‌غرب، نوار غربی و ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی بارش‌ها ادامه خواهد داشت.

مقام مسئول سازمان هواشناسی بیان کرد: طی این مدت بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی به صورت برف خواهد بود و در مناطق جنوبی نیز بارش‌ها همراه با رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت وزش باد در برخی مناطق کشور گفت: امروز در مناطقی از شمال‌شرق، شرق، جنوب‌شرق و مرکز کشور وزش باد شدید ادامه دارد که در مناطق مستعد می‌تواند موجب گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

پیش‌بینی وضعیت جوی تهران

ضیائیان درباره وضعیت جوی استان تهران گفت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با فعالیت سامانه بارشی در گستره استان تهران، آسمان در برخی ساعات ابری همراه با بارش باران، وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق خواهد بود و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران گاهی مه و بارش برف با احتمال کولاک برف پیش‌بینی می‌شود و در نواحی جنوبی استان نیز در برخی ساعات وزش باد بسیار شدید همراه با گردوخاک موقت مورد انتظار است.

وی همچنین درباره روند تغییرات دما در تهران یادآور شد: طی دو روز آینده افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود اما از روز سه‌شنبه کاهش نسبتاً محسوس دما رخ خواهد داد.

هشدار نارنجی هواشناسی برای ۲۰ استان

ضیائیان در ادامه با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی کشور گفت: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از فعالیت سامانه بارشی جدید در کشور از امروز تا فردا (۲۲ اسفند) در ۲۰ استان خبر داده است.

وی اظهار کرد: بر اساس این هشدار، بارش باران در مناطق جنوبی همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ پیش‌بینی شده و در برخی مناطق نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد. همچنین در نواحی سردسیر بارش برف و در مناطق کوهستانی کولاک برف و مه دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: این شرایط جوی روز پنجشنبه در نیمه شرقی استان کرمانشاه، لرستان، شمال و شرق خوزستان، ارتفاعات چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین روز جمعه این سامانه در جنوب آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال بوشهر، جنوب و غرب اصفهان، شمال فارس و ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، قزوین، ارتفاعات گیلان و جنوب خراسان رضوی فعال خواهد بود.