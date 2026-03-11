تقدیر سرلشکر عبداللهی ازحضور پرشور مردم درمراسم تشییع شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) با صدور پیامی از حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع شهدای جنگ تحمیلی رمضان تقدیر کرد.

در متن این پیام آمده است:

حمد و سپاس خداوند لایزال را که ملّت مقاوم و خداباور ایران اسلامی را در لحظه های حساس و سرنوشت ساز، هوشیار، بصیر و پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح مقتدر قرار داد تا بار دیگر شاهد حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی جنگ تحمیلی رمضان در تهران باشیم.

حماسه‌ ای باشکوه و عزتمند که بار دیگر یاد و خاطره مقاومت و جانفشانی ملت سربلند ایران اسلامی در دوران پر افتخار دفاع مقدس را زنده و جبهه خبیث و زورگوی استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل را مایوس و سرافکنده ساخت.

حضور میلیونی و غیر قابل توصیف مردم ولایتمدار پایتخت ایران اسلامی همزمان با سالروز شهادت مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام در این مراسم باشکوه نشانه عشق و ارادت و عمق دلبستگی و دلدادگی آنان به مقام شامخ شهدا، ولایت و رهبری و میهن اسلامی است و یقینا اجر عظیم آن در نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود.

اینجانب ضمن ادای احترام به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و سیدالشهدای انقلاب اسلامی، برخود لازم میدانم از اقشار مختلف مردم که با حضور معنادار خود در مراسم تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی جنگ تحمیلی رمضان در تهران پایتخت ایران اسلامی شرکت کردند و همبستگی و دفاع از آرمان ها و ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی را روایت کرده و برگی دیگر بر صفحات زرین تاریخ انقلاب اسلامی افزودند، تقدیر و تشکر نموده و سلامتی و سربلندی ملت شریف و بصیر ایران را تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) و رهبری حکیمانه حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای(حفظ الله) از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.