شهادت یک روحانی مدافع وطن در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در پی حمله دشمن متخاصم به خاک کشور، از شهادت یکی از رزمندگان خود، حجت‌الاسلام مهدی سیرت، خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

بسم‌الله القاصم الجبارین؛ بر اثر حمله رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به استان قزوین، حجت‌الاسلام مهدی سیرت از رزمندگان سپاه صاحب‌الامر(عج) در مسیر دفاع از ملت و میهن اسلامی و اعتلای پرچم مقدس جمهوری اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.

روابط عمومی سپاه صاحب‌الامر(عج) در ادامه ضمن تبریک و تسلیت این شهادت دلاورانه به ملت شریف ایران و خانواده گرانقدر شهید، تأکید کرده است:

شهادت آرمان شیعه و نشان ایمان راستین است و هرگز مانع پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد.

در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است: شهید حجت‌الاسلام سیرت از مروجان برجسته و حافظ کل قرآن کریم بود که عمر خویش را در مسیر تعلیم و نشر فرهنگ قرآنی سپری کرد و سرانجام در نبرد مقدس با آمریکا و رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت رسید.

سپاه صاحب‌الامر(عج) قزوین در پایان این اطلاعیه تصریح کرده است: امروز خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امنیت مردم عزیز و پاسداری از خاک مقدس این سرزمین است و دشمنان بدانند هیچ عاملی نمی‌تواند مانع دفاع از ارزش‌های والا و راه شهیدان گردد.