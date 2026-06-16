توزیع مرغ تنظیم بازاری در روستا بازارهای کرمانشاه ادامه دارد

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ادامه اجرای طرح توزیع مرغ گرم تنظیم بازاری در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در خردادماه سال جاری بیش از ۱۴ تن مرغ گرم کشتار روز با نرخ تنظیم بازاری و قیمتی پایین‌تر از بازار از طریق روستا بازارهای استان در اختیار شهروندان قرار گرفت.

وی افزود: این اقدام با هدف تنظیم بازار، کمک به تأمین نیاز خانوارها و دسترسی آسان‌تر مردم به کالاهای اساسی در نقاط مختلف استان انجام شده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به گستره اجرای این طرح گفت: روستا بازارهای مستقر در شهرستان‌های کرمانشاه، هرسین، صحنه، روانسر، جوانرود، پاوه و سرپل‌ذهاب در فرآیند تأمین و عرضه مرغ گرم مشارکت دارند و خدمات‌رسانی به مردم را به صورت مستمر دنبال می‌کنند.

صفایی ادامه داد: برنامه توزیع مرغ تنظیم بازاری همچنان در دستور کار قرار دارد و بر اساس نیاز بازار و سیاست‌های تنظیمی، روند تأمین و عرضه این محصول ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر نظارت مستمر بر روند توزیع کالاهای اساسی اظهار کرد: کارشناسان اداره بازرگانی مدیریت تعاون روستایی استان به‌صورت روزانه از روستا بازارها بازدید کرده و نحوه عرضه، قیمت‌گذاری و توزیع کالاها را مورد ارزیابی و پایش قرار می‌دهند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تصریح کرد: هدف از این نظارت‌ها، اطمینان از عرضه منظم کالاهای تنظیم بازاری، جلوگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است.

صفایی با اشاره به نقش روستا بازارها در تأمین امنیت غذایی جامعه گفت: این مراکز با کوتاه کردن زنجیره توزیع و حذف واسطه‌های غیرضروری، زمینه عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر و کیفیت مطلوب‌تر را فراهم می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی روستا بازارها از برنامه‌های مهم مدیریت تعاون روستایی استان است و این مجموعه در چارچوب سیاست‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، گسترش این شبکه را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تقویت ظرفیت روستا بازارها می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان و بهبود دسترسی مردم به کالاهای اساسی ایفا کند.