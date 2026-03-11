چند انفجار اربیل عراق را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد که صدای دو انفجار در اربیل کردستان در شمال عراق روی داده است.

این شبکه به جزییات بیشتر و منبع این انفجار هیچ اشاره ای نکرده است.

در همین راستا منابع محلی در اربیل به شبکه الجزیره گفته اند که یک پهپاد در این شهر سقوط کرده است.

این منابع نیز به جزییات بیشتر و تلفات احتمالی این حمله هیچ اشاره ای نکردند.

سقوط دو فروند پهپاد در میدان نفتی مجنون در جنوب عراق

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد که دو پهپاد در میدان نفتی مجنون در جنوب عراق سقوط کرده است.

این منابع اعلام کردند که سقوط این دو پهپاد، تلفات انسانی به دنبال نداشته است.

حمله پهپادی به پایگاه ائتلاف آمریکایی در شمال عراق

شبکه «الجزیره»، به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد که پدافند هوایی پایگاه ائتلاف بین المللی ضد داعش به سرکردگی آمریکا، مجموعه‌ای از پهپادها را در آسمان اربیل رهگیری و سرنگون کرده است.

استاندار اربیل عراق: 17 حمله پهپادی به اربیل صورت گرفت

در همین راستا، استاندار اربیل کردستان عراق اعلام کرد که این شهر شب گذشته هدف ۱۷ حمله پهپادی قرار گرفته است. وی گفت که تمامی این پهپادها سرنگون و منهدم شده‌اند و این حملات هیچ‌گونه تلفات یا جراحتی به همراه نداشته است.