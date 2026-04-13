۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۳

فردا کالابرگ کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود

فردا سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ سرپرستان خانوار دارای ارقام آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹ می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از اعتبار خود استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه ای در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ از زمان‌بندی برداشت کالابرگ الکترونیکی در فروردین‌ ماه سال خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی از ۱۵ فروردین‌ ماه شارژ شد. همچنین سرپرستان با ارقام پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ فروردین شارژ شد.

در ادامه فردا سه‌شنبه ۲۵ فروردین گروه‌های دارای ارقام آخر کدملی ۷، ۸ و ۹ هستند، می‌توانند از اعتبار خود با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد استفاده کنند.

کالابرگ اعتبار فروردین۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده است.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

این وزارتخانه تأکید کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارش‌ها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

فاطمه امیر احمدی

      انصافا این طرح( استفاده از کد ملی) به دهک های پایین خیلی فشار وارد می کند چون ممکن هست کسانی که احتیاج ندارند و کدملی 0 تا 2 دارند همان اول همه چیز را دریافت کنند اما بعضی ها در دهک های پایین خصوصا 1 تا 3 مجبورند به خاطر کد ملی 7 و 8و 9 تا اواخر ماه صبر کنند ! این واقعا انصاف نیست ...حداقل یکماه از صفر و 1 شروع کنند و ماه دیگر از 9 و 8

