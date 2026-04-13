به گزارش خبرنگار مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه ای در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ از زمانبندی برداشت کالابرگ الکترونیکی در فروردین ماه سال خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است و تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی از ۱۵ فروردین ماه شارژ شد. همچنین سرپرستان با ارقام پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ فروردین شارژ شد.
در ادامه فردا سهشنبه ۲۵ فروردین گروههای دارای ارقام آخر کدملی ۷، ۸ و ۹ هستند، میتوانند از اعتبار خود با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد استفاده کنند.
کالابرگ اعتبار فروردین۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده است.
اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است صرفاً به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینکهای ناشناس خودداری کنند.
این وزارتخانه تأکید کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارشها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
نظر شما