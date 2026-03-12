دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برای حضور مردم در روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، از مردم استان برای حضور در این راهپیمایی دعوت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

مردم مبارز و انقلابی ایران اسلامی در سالی که گذشت روزهای سخت و سنگینی را سپری کردند و در سه مرحله به شکل ناجوانمردانه‌ مورد آماج تهاجم استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی قرار گرفتند. سه رخداد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقدامات تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و تهاجم نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به میهن اسلامی موجب به شهادت رسیدن جمعی از سرداران، فرماندهان، دانشمندان، سربازان وطن، مردان، زنان بی‌پناه و کودکان بی‌گناه به‌ویژه دانش‌آموزان، نیروهای خدمت‌رسان امدادی و درمانی شد و میهن اسلامی را سیاه‌پوش و مردم را داغدار کرد.

شهادت قائد امت اسلامی امام خامنه‌ای (قدس‌سره)، قلوب ملت ایران، مسلمانان جهان و آزادگان دنیا را متالم و سوگوار ساخت و جهان اسلام را عزادار کرد. میهن اسلامی به حسینیه‌ای بزرگ تبدیل شد و جهان شاهد سوگواری و عزاداری بی‌وقفه امت وفادار به امام شهید انقلاب اسلامی گشت.

اقدام قاطع، به‌موقع و وحدت‌بخش مجلس خبرگان رهبری علی‌رغم تهدیدهای دشمنان و متحمل شدن حملات نظامی در انتخاب حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) به رهبری انقلاب اسلامی، نور امید را در دل‌های ملت شریف ایران تاباند و یک بار دیگر کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی و همبستگی مردم ایران را علی‌رغم تجاوز نظامی و تبلیغات مسموم رسانه‌ای، به دشمنان ثابت نمود.

روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز همبستگی با مردم مظلوم و قهرمان فلسطین و حمایت همه‌جانبه از مقاومت اسلامی است؛ این راهپیمایی بزرگ فرصت مناسبی برای تجدید میثاق مردم با آرمان والای معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمت ‌الله علیه) و رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) و اعلام بیعت ناگسستنی با رهبر منتخب مجلس خبرگان ملت، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) است. بی‌شک حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس با مشت‌های گره‌زده و فریادهای دشمن‌شکن «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن ناامید کردن دشمنان قسم‌خورده اسلام و ایران، قوت‌قلبی برای نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام حاضر در خط مقدم مبارزه با آمریکای خونخوار و رژیم غاصب و ددمنش صهیونیستی خواهد بود؛ دلاورمردانی که همچون سدی استوار در برابر تهاجمات ناجوانمردانه استکبار جهانی ایستاده‌اند و همه پیش‌بینی‌ها، محاسبات و نقشه‌های دشمنان را برای شکست ایران اسلامی نقش برآب کرده‌اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن اعلام بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) و بزرگداشت یاد و خاطره امامین انقلاب اسلامی و همه شهدای والامقام میهن اسلامی و مقاومت، از عموم مردم غیور، مومن و همیشه در صحنه استان گیلان دعوت می‌نماید تا یک بار دیگر با خلق حماسه‌ای بی‌بدیل در راهپیمایی روز جهانی قدس، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات فرزندان سردار جنگل بیفزایند. راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با روز بزرگداشت شهدا، صبح جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ مقارن با ۲۳ ماه مبارک رمضان در سراسر استان گیلان به سوی میعادگاه‌های نماز جمعه و در شهر رشت، راس ساعت ۱۰ صبح از مسیر «میدان شهدای ذهاب (شهرداری) – خیابان امام خمینی – میدان فرهنگ – میدان مصلی»، مسیر «ورزشگاه شهید عضدی – خیابان نامجو – خیابان پرستار – میدان فرهنگ – میدان مصلی» و مسیر «سپاه پاسداران – خیابان آزادگان – میدان فرهنگ – میدان مصلی» برگزار می‌گردد.